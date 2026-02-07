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В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры

07 февраля 2026 07:49
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Последние несколько недель мир с интересом наблюдал за итальянским олимпийским строительным марафоном. Ключевые спортивные объекты доделывали буквально за три дня до старта. Это вызвало низкий спрос на билеты.

И вот, накануне, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако церемония открытия моментально стала поводом для новых вопросов.

В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры-2

Исполнить гимн Италии доверили Лауре Паузини – знаменитой итальянской поп-певице. Но публика сочла, что артистка «умеет только орать». Дополнили картину зрительского раздражения и комментаторы церемонии. Их обвинили в чрезмерной болтливости. Кульминацией итальянского шоу, посвященного музыкальному наследию, стали гигантские танцующие маски композиторов Верди, Пуччини и Россини. В соцсетях итальянцы сочли идею уродливой и порекомендовали ее автору выделить место в тюрьме.

В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры-4

Так или иначе Игры, которые продлятся до 22 февраля – это прежде всего история спортсменов. Сегодня олимпийскую эстафету подхватят и белорусы. Уже вечером на ледовой дорожке дистанцию 3 тысячи метров преодолеет конькобежка Марина Зуева, а на снежной трассе в 20-километровом скиатлоне выступит лыжница Анна Королева. Для обеих – это первые Олимпийские игры. Что интересно, в Год белорусской женщины нашу страну на главном спортивном событии четырехлетия представят семь девушек.

# Спортивные соревнования # Новости Италии # Спортивные игры

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