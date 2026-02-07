В Милане официально открылись XXV зимние Олимпийские игры

Последние несколько недель мир с интересом наблюдал за итальянским олимпийским строительным марафоном. Ключевые спортивные объекты доделывали буквально за три дня до старта. Это вызвало низкий спрос на билеты.

И вот, накануне, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане официально стартовали XXV зимние Олимпийские игры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако церемония открытия моментально стала поводом для новых вопросов.