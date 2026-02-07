Трамп готовится к массовым увольнениям госслужащих

Администрация президента США Дональда Трампа готовит масштабную реформу, которая может привести к увольнению до 50 тысяч государственных служащих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Суть изменений – в радикальном расширении полномочий главы государства по найму и увольнению чиновников. В настоящее время президент напрямую назначает около 4 тысяч сотрудников. Профсоюзы и правозащитники бьют тревогу, считая, что это открывает дорогу массовым политическим чисткам.

Согласно позиции Белого дома, реформа необходима для повышения эффективности работы аппарата. В администрации заявляют, что неэффективным сотрудникам там не место. Общественное обсуждение проекта длилось 45 дней и выявило жесткое неприятие. Из 35 тысяч публичных комментариев большинство были критическими. Противники реформы уже подали иск в суд.