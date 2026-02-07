Лукашенко направил соболезнование руководству Пакистана в связи с терактом в мечети Исламабада

Александр Лукашенко подтвердил солидарность Беларуси с Пакистаном, который решительно борется со всеми формами терроризма и религиозного экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусский лидер выразили соболезнование руководству этой страны в связи с терактом в Исламабаде. Напомним, 31 человек погиб и не менее 169-ти получили ранения при атаке на шиитскую мусульманскую мечеть в столице Пакистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».