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Лукашенко направил соболезнование руководству Пакистана в связи с терактом в мечети Исламабада

07 февраля 2026 07:36
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Александр Лукашенко подтвердил солидарность Беларуси с Пакистаном, который решительно борется со всеми формами терроризма и религиозного экстремизма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил соболезнование руководству Пакистана в связи с терактом в мечети Исламабада-2

Белорусский лидер выразили соболезнование руководству этой страны в связи с терактом в Исламабаде. Напомним, 31 человек погиб и не менее 169-ти получили ранения при атаке на шиитскую мусульманскую мечеть в столице Пакистана. Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка «Исламское государство».

# Международная политика # Александр Лукашенко

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