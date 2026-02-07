Дети войны – в Минске почтили память юных героев-антифашистов

Марат Казей, Зина Портнова, Люся Герасименко – эти имена стали символом беспримерного мужества целого поколения. Память о маленьких героях большой войны почтили в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Научные сотрудники раскрыли малоизвестные факты о судьбе пионеров-подпольщиков. Их хранят редкие документы и фотографии из фондов музея, многие из которых представлены широкой публике впервые. Работа по сохранению памяти о юных белорусах, отдавших жизни за свободу и независимость Родины, продолжается как в музеях, так и в учреждениях образования по всей стране.

Никита Пахомов, руководитель по военно-патриотическому воспитанию Средней школы № 132 Минска: У нас сформирован военно-патриотический клуб «Соколы» – на базе него проводятся патриотические мероприятия. В обязательном порядке проводятся уроки по геноциду белорусского народа, а также мы рассказываем историю про «Шталаг-352», который находится непосредственно рядом с нашей школой.

Дарья Лосева, старший научный сотрудник отдела научно-исследовательской работы Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:

Важно было рассказать молодому поколению – это гимназисты, представители других организаций – про подвиг юных героев-антифашистов, которые в Великую Отечественную войну, несмотря на их юный возраст (10, 12, 14, 16 лет) совершали подвиги. Были разведчиками, партизанами и связными. Помогали всем, чем могли, нашему родному городу Минску, Витебску, другим городам Беларуси и России.

В календаре памятных дат 8 февраля – День юного героя-антифашиста, решение об учреждении которого приняла Генеральная Ассамблея ООН еще в 1964 году. Это напоминание о героизме юных пионеров, партизан, разведчиков, сражавшихся плечом к плечу со взрослыми.