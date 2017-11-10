Церемония закрытия фестиваля «Лiстапад» пройдет 10 ноября в кинотеатре «Москва»

Новости Беларуси. Белорусский фестиваль «Лiстапад» 10 ноября вновь войдет в историю. Церемония закрытия кинофорума пройдет вечером в кинотеатре «Москва». Здесь же разрешится и главная киноинтрига – кому же достанется гран-при фестиваля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За награду борются 12 картин.

Стоит отметить, что этот «Лiстапад» подарил зрителям 165 фильмов из более чем полусотни стран. Традиционно конкурсная программа включает четыре секции: игрового и документального кино, конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории «Лiстападзiк», национальный конкурс. Гурманы смогли оценить все разнообразие киноискусства. Это фильмы-обладатели и пальмовых ветвей Канн, и венецианских львов.