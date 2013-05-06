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Актеру Владимиру Этушу исполнилось 6 мая 90 лет

06 мая 2013 12:06
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Новости России. Известному актеру, старейшему артисту театра имени Вахтангова Владимиру Этушу исполнилось 6 мая 90 лет. Сам Народный артист СССР уточняет, что круглую дату отмечает только по паспорту, на самом деле ему уже 91.

Фронтовик Этуш, начавший актерскую карьеру в 45-ом,  широко известен, прежде всего, своими ролями в кино, среди которых товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», Антон Семенович Шпак в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» и Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино».

Как признаётся сам артист, он  не любит вопросов о возрасте и секретах творческого долголетия. Разговоры о вечной молодости Этуш называет  актерским кокетством. За долгую карьеру он удостоился множества наград и премий. А свой день рождения проведет, как и полагается артисту, на сцене.

С юбилеем Владимира Этуша поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Российские актеры # Кино

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