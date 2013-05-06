Актеру Владимиру Этушу исполнилось 6 мая 90 лет

Новости России. Известному актеру, старейшему артисту театра имени Вахтангова Владимиру Этушу исполнилось 6 мая 90 лет. Сам Народный артист СССР уточняет, что круглую дату отмечает только по паспорту, на самом деле ему уже 91.

Фронтовик Этуш, начавший актерскую карьеру в 45-ом, широко известен, прежде всего, своими ролями в кино, среди которых товарищ Саахов в «Кавказской пленнице», Антон Семенович Шпак в ленте «Иван Васильевич меняет профессию» и Карабас-Барабас в «Приключениях Буратино».

Как признаётся сам артист, он не любит вопросов о возрасте и секретах творческого долголетия. Разговоры о вечной молодости Этуш называет актерским кокетством. За долгую карьеру он удостоился множества наград и премий. А свой день рождения проведет, как и полагается артисту, на сцене.

С юбилеем Владимира Этуша поздравил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.