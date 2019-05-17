Покемоны и Джон Уик – белорус. Что смотреть в кино на неделе: советует критик
На этой неделе зрителей ожидает детектив, который поможет спасти мир покемонов, охота на легендарного киллера Джона Уика, которого играет Киану Ривз, а также разборки между бандой и шерифом на Диком Западе.
Определиться с выбором поможет кинообозреватель Антон Коляго.
Покемон. Детектив Пикачу
Частный детектив Гарри Гудман исчезает. Расследовать дело предстоит его сыну Тиму, а помогать ему будет друг отца, детектив Пикачу. Мальчик и Пикачу объединяют усилия, чтобы разобраться в запутанной истории. В погоне за уликами партнеры встречают различных покемонов и раскрывают заговор, который угрожает вселенной этих существ.
Антон Коляго:
Первый игровой фильм о зверьках со сверхспособностями, не имеющий никакого отношения к культовому мультсериалу, но способный вызвать чувство ностальгии и умиления у всех, кто запоем смотрел его в начале нулевых. Что-то кроме него – вряд ли. «Детектив Пикачу» снят в приятной нуар-эстетике фильма о кролике Роджере и «Бегущего по лезвию», но своей предсказуемостью и нежеланием выходить за рамки детского фэнтези убивает весь потенциал действительно выдающегося кино, допустим, о поисках призвания, защите животных (покемонов эксплуатируют в нелегальных боях) или даже религиозных верованиях (в фильме появляется древний покемон – создатель всего сущего). Но все это приходится лишь докручивать самому за авторов, а жаль.
Джон Уик 3
Фото: Mark Rogers, Lionsgate
Киллер Джон Уик становится изгоем после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов. Теперь за Уиком идет охота – за его голову назначена высокая цена. И киллера преследуют лучшие из лучших.
Антон Коляго:
Новая часть каскадерской фрашизы (режиссер Чад Стахелски – выполнял трюки за Киану Ривза в «Матрице»), которая четыре года назад буквально перепридумала жанр боевика. В третьем фильме все снова просто и эффектно, но в то же время совсем уж сказочно: Уик ищет какие-то тайные записи, узнает о своем происхождении, встречает в пустыне Старейшину и так далее. Метафора с убийствами и балетом уже воплощается буквально (герой к тому же оказывается тренированным танцором), конечно же, есть много искусных драк под дождем и неоном, а еще боевые овчарки. Ну и главный повод пойти на все это великолепие в кино: Джон Уик внезапно оказался белорусом. Гордимся.
Малыш Кид
История подростка, который присоединяется к банде бандита по кличке Малыш Кид и шерифа. Теперь мальчику предстоит познакомиться с легендарным Биллии Кидом поближе.
Антон Коляго:
Старомодный вестерн, снятый актером Винсентом Д’Онофрио – это не первая его режиссерская работа, хотя и очень смахивающая на неуверенный дебют. Мир Дикого Запада в «Малыше Киде» сонный и скучный, немногочисленные перестрелки поставлены без капельки задора, а диалоги даже близко не блещут остроумием. К 2019 году, когда жанр вестерна успел надоесть, пережить второе рождение и снова надоесть, не очень понятно, зачем нужны на экранах такие бледные тени классики. Идти стоит разве что ради актерского состава, он тут действительно солидный, с Итаном Хоуком, Крисом Праттом и Дейном ДеХааном на первом плане.