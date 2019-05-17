Покемоны и Джон Уик – белорус. Что смотреть в кино на неделе: советует критик

На этой неделе зрителей ожидает детектив, который поможет спасти мир покемонов, охота на легендарного киллера Джона Уика, которого играет Киану Ривз, а также разборки между бандой и шерифом на Диком Западе. Определиться с выбором поможет кинообозреватель Антон Коляго. Покемон. Детектив Пикачу

Фото: imdb.com

Частный детектив Гарри Гудман исчезает. Расследовать дело предстоит его сыну Тиму, а помогать ему будет друг отца, детектив Пикачу. Мальчик и Пикачу объединяют усилия, чтобы разобраться в запутанной истории. В погоне за уликами партнеры встречают различных покемонов и раскрывают заговор, который угрожает вселенной этих существ. Антон Коляго:

Первый игровой фильм о зверьках со сверхспособностями, не имеющий никакого отношения к культовому мультсериалу, но способный вызвать чувство ностальгии и умиления у всех, кто запоем смотрел его в начале нулевых. Что-то кроме него – вряд ли. «Детектив Пикачу» снят в приятной нуар-эстетике фильма о кролике Роджере и «Бегущего по лезвию», но своей предсказуемостью и нежеланием выходить за рамки детского фэнтези убивает весь потенциал действительно выдающегося кино, допустим, о поисках призвания, защите животных (покемонов эксплуатируют в нелегальных боях) или даже религиозных верованиях (в фильме появляется древний покемон – создатель всего сущего). Но все это приходится лишь докручивать самому за авторов, а жаль. Джон Уик 3

Фото: Mark Rogers, Lionsgate

Киллер Джон Уик становится изгоем после нарушения кодекса тайной гильдии ассасинов. Теперь за Уиком идет охота – за его голову назначена высокая цена. И киллера преследуют лучшие из лучших. Антон Коляго:

Новая часть каскадерской фрашизы (режиссер Чад Стахелски – выполнял трюки за Киану Ривза в «Матрице»), которая четыре года назад буквально перепридумала жанр боевика. В третьем фильме все снова просто и эффектно, но в то же время совсем уж сказочно: Уик ищет какие-то тайные записи, узнает о своем происхождении, встречает в пустыне Старейшину и так далее. Метафора с убийствами и балетом уже воплощается буквально (герой к тому же оказывается тренированным танцором), конечно же, есть много искусных драк под дождем и неоном, а еще боевые овчарки. Ну и главный повод пойти на все это великолепие в кино: Джон Уик внезапно оказался белорусом. Гордимся. Малыш Кид

Фото: imdb.com