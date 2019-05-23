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Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего

23 мая 2019 11:43
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Зрители посмотрели финал «Игры престолов» – сериала, который уже стал культовым. Мнения о том, как завершилась история, разошлись – кто-то оказался в восторге, а кто-то решил подписать петицию о том, что заключительный сезон стоит переснять.  

Возможно, такая реакция зрителей – это простое нежелание прощаться с любимой историей и персонажами, которые за 8 лет стали родными.  

Вот по каким персонажам мы будем скучать особенно. Конечно, в этом списке не все – здесь те, кто стал непосредственным участником финальных эпизодов.  

Финал «Игры престолов» здесь. Как за 8 лет изменились звёзды сериала (читать далее). 

Тирион Ланнистер

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -1

Джон Сноу

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -4

Дейенерис Таргариен

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -7

Серсея Ланнистер

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -10

Джейме Ланнистер

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -13

Санса Старк

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -16

Арья Старк

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -19

Бриенна Тарт

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -22

Сандор Клиган (Пес)

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -25

Тормунд

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -28

Дрогон

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -31

Сэмвел Тарли

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -34

Джорах Мормонт

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -37

Бронн

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -40

Варис

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -43

Король Ночи

Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего -46

Изображения взяты с giphy.com

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