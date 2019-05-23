Финал «Игры престолов». Вот, по кому мы будем скучать больше всего

Зрители посмотрели финал «Игры престолов» – сериала, который уже стал культовым. Мнения о том, как завершилась история, разошлись – кто-то оказался в восторге, а кто-то решил подписать петицию о том, что заключительный сезон стоит переснять.

Возможно, такая реакция зрителей – это простое нежелание прощаться с любимой историей и персонажами, которые за 8 лет стали родными.

Вот по каким персонажам мы будем скучать особенно. Конечно, в этом списке не все – здесь те, кто стал непосредственным участником финальных эпизодов.

Финал «Игры престолов» здесь. Как за 8 лет изменились звёзды сериала (читать далее).

Тирион Ланнистер