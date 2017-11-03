Международный кинофестиваль «Лiстапад» стартует в Минске 3 ноября показом картины Бориса Хлебникова «Аритмия»

Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация. На фестивале всегда есть дебютанты. В этом году это Албания. Показы пройдут на 5 площадках. По традиции, открытие и закрытие фестиваля состоится в кинотеатре «Москва». Откроет киномарофон работа режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». А под занавес форума ценителей кино ожидает спортивная драма из Сербии «Осенний самурай». На родине лента уже стала хитом национального кинопроката.