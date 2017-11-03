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Международный кинофестиваль «Лiстапад» стартует в Минске 3 ноября показом картины Бориса Хлебникова «Аритмия»

03 ноября 2017 07:46
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Новости Беларуси. Истина, любовь и красота. Под таким слоганом пройдет главное культурное событие осени – Минский международный кинофестиваль «Лiстапад», сообщили в программе Новости «24 часа».

Международный кинофестиваль «Лiстапад» стартует в Минске 3 ноября показом картины Бориса Хлебникова «Аритмия»-1

24-й по счету форум начнется 3 ноября и продлится до 10 ноября. Участие в фестивале примут более 160 картин.

Беларусь на конкурсе будет представлена в нескольких номинациях, среди которых игровое, документальное кино и анимация. На фестивале всегда есть дебютанты. В этом году это Албания. Показы пройдут на 5 площадках. По традиции, открытие и закрытие фестиваля состоится в кинотеатре «Москва». Откроет киномарофон работа режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия». А под занавес форума ценителей кино ожидает спортивная драма из Сербии «Осенний самурай». На родине лента уже стала хитом национального кинопроката.

# Фотофакт # Кино # Кинофестиваль «Листопад» в Минске

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