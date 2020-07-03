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23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)

03 июля 2020 13:32
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Вы смотрели фильм «Титаник»? Если нет, то вполне возможно, что многие ваши друзья задавали вам примерно такой вопрос: «Как это ты не смотрел «Титаник»?! Разве такое может быть?»

Их удивление легко понять, ведь с момента выхода кинокартины на экраны прошло почти 23 года, а в 2017 году «Титаник» был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США. Так что это самое настоящее произведение искусства. И нам стало интересно, как за прошедшее время изменились актёры этой кинокартины.

Роза Дьюитт-Бьюкейтер – Кейт Уинслет

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-1

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/kate.winslet.official

Джек Доусон – Леонардо Ди Каприо

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-4

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ilovedicapriooo

Каледон Хокли – Билли Зейн

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-7

Фото: imdb.com и instagram.com/billyzane

Руфь Дьюитт Бьюкейтер – Фрэнсис Фишер

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-10

Фото: imdb.com и instagram.com/francesfisher

Фабрицио Де Росси – Дэнни Нуччи

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-13

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/danooch

Спайсер Лавджой – Дэвид Уорнер

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-16

Фото: imdb.com и Getty Images / Nick Wall

Капитан Эдвард Джеймс Смит – Бернард Хилл

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-19

Фото: imdb.com и Кино-театр.ру

Уильям Мэрдок – Ивэн Стюарт

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-22

Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ewanstewartfans

Томми Райан – Джейсон Барри

23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)-25

Фото: Кино-театр.ру и кадр из сериала «Любовь/Ненависть»  

Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились актёры из фильма «Приключения Буратино». Многих артистов едва можно узнать (здесь подробнее).

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