23 года спустя. Как сегодня выглядят актёры «Титаника» (кажется, они остановили время)
Вы смотрели фильм «Титаник»? Если нет, то вполне возможно, что многие ваши друзья задавали вам примерно такой вопрос: «Как это ты не смотрел «Титаник»?! Разве такое может быть?»
Их удивление легко понять, ведь с момента выхода кинокартины на экраны прошло почти 23 года, а в 2017 году «Титаник» был выбран для сохранения в Национальном реестре фильмов США. Так что это самое настоящее произведение искусства. И нам стало интересно, как за прошедшее время изменились актёры этой кинокартины.
Роза Дьюитт-Бьюкейтер – Кейт Уинслет
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/kate.winslet.official
Джек Доусон – Леонардо Ди Каприо
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ilovedicapriooo
Каледон Хокли – Билли Зейн
Фото: imdb.com и instagram.com/billyzane
Руфь Дьюитт Бьюкейтер – Фрэнсис Фишер
Фото: imdb.com и instagram.com/francesfisher
Фабрицио Де Росси – Дэнни Нуччи
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/danooch
Спайсер Лавджой – Дэвид Уорнер
Фото: imdb.com и Getty Images / Nick Wall
Капитан Эдвард Джеймс Смит – Бернард Хилл
Фото: imdb.com и Кино-театр.ру
Уильям Мэрдок – Ивэн Стюарт
Фото: Кино-театр.ру и instagram.com/ewanstewartfans
Томми Райан – Джейсон Барри
Фото: Кино-театр.ру и кадр из сериала «Любовь/Ненависть»
Кстати, ранее мы рассказывали о том, как изменились актёры из фильма «Приключения Буратино». Многих артистов едва можно узнать (здесь подробнее).