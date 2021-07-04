Один из самых популярных фильмов о войне. Как сейчас выглядят герои «Мы из будущего»?

Когда разговоры заходят о Великой Отечественной войне, большинство людей вспоминает книги и фильмы. Кто-то ещё помнит рассказы своих бабушек и дедушек, но с каждым годом участников тех событий становится всё меньше, а фильмов – всё больше. Вероятно, определённая часть кинокартин о Великой Отечественной рассчитана на людей, которые увлекаются историей, а по-настоящему массовых и действительно интересных военных фильмов не так много. И на их фоне прекрасно смотрится лента «Мы из будущего», которая не претендует на твёрдое следование фактам.

Фото: кадр из фильма «Мы из будущего»

С момента выхода этой кинокартины прошло уже более 13 лет. Тогда фантастический сюжет, красивая любовная история и отличный подбор актёров сделали своё дело – фильм был у всех на слуху. Позже вышла вторая часть, но она не понравилась зрителями. Многие согласились с мнением Козловского, который отказался сниматься в продолжении, что сюжет нелогичен и неинтересен. Но провал второй части никак не повлиял на первую. Поэтому мы решили вспомнить ключевых персонажей «Мы из будущего». Как они изменились и чем занимаются сейчас? Данила Козловский На момент съёмок актёр был ещё значительно менее известен, чем сейчас. Возможно, это даже сыграло на руку, ведь игра незнакомого артиста оценивается и воспринимается иначе. Персонаж Козловского был обычным молодым парнем, который не беспокоился о том, что было десятилетия назад. Но лично оказавшись участником боевых действий, «Борман» переосмыслил свою жизнь.

Фото: кадр из фильма «Мы из будущего»

Сейчас актёр активно продолжает сниматься, в его копилке много удачных ролей. Из них можно выделить «Духless», «Легенда № 17», «Хардкор», «Викинг». В 2015 году стало известно, что Козловский встречался с Ольгой Зуевой, в марте 2020 года у пары родилась дочь Ода Валентина, а через год после этого пара рассталась. Однако бывшие партнёры смогли сохранить хорошие отношения, и актёр при любом удобном случае проводит время с дочкой.

Фото: instagram.com/danilakozlovsky

Андрей Терентьев Для Терентьева это был практически дебют, ведь до этого он появлялся лишь в малозаметных ролях, а в основном играл в театре. Персонаж актёра можно считать в каком-то смысле отсылкой к тому, как старшее поколение видит младшее. Этакий трусливый, ленивый парень с длинными волосами, который хочет создавать музыку и не хочет работать. В то же время «Спирт», попав в тяжёлые условия, раскрывается совсем с другой стороны. И автор сценария словно говорит – поколение не потеряно, просто на его долю не выпало таких испытаний.

Фото: кадр из фильма «Мы из будущего»

После съёмок в кинокартине жизнь Терентьева не слишком изменилась. Он и сейчас куда чаще появляется на театральной сцене, чем в кинематографе. В Instagram у него всего две тысячи подписчиков, но всё же актёра узнают на улице. Что касается личной жизни, артист познакомился с будущей супругой Светланой Терентьевой (в то время Кутузовой) ещё в 12 лет, когда в спектакле играл Буратино, а его избранница Мальвину. С тех пор пара неразлучна. У супругов есть сын Никита.

Фото: instagram.com/andrey__terentev

Дмитрий Волкострелов До ленты «Мы из будущего» Волкострелов успел уже появиться на экране, но в ролях второго плана. Однако своего персонажа в кинокартине актёр сыграл более чем достоверно. Стоит признать, что мягкие черты лица Волкострелова сочетаются с мягким и простодушным характером «Чухи». Пожалуй, этот персонаж изменился меньше всех, он с самого начала был скорее положительным героем.

Фото: кадр из фильма «Мы из будущего»

После съёмок в фильме актёр продолжал появляться на экранах ещё несколько лет, а потом с головой ушёл в режиссуру. В 2011 году в Санкт-Петербурге основал «театр post» с независимой театральной командой. Также является режиссёром в московском театре «Практика». О своей личной жизни Волкострелов не распространяется, у него есть страница в Instagram, но он не публикует там свои фотографии.

Фото: instagram.com/territoria_fest

Владимир Яглыч На момент съёмок в кинокартине «Мы из будущего» актёр был более известен, чем Козловский. У Яглыча за спиной были роли в фильме «На безымянной высоте» и сериале «Солдаты». Даже в «Мы из будущего» персонаж актёра поначалу привлекает больше всего внимания – спортивный парень с бритой головой и наколкой со свастикой. Позже «Череп» немного отходит на второй план, но всё равно остаётся ключевой фигурой. И, конечно, все помнят сцену, где он после личного участия в боевых действиях сдирает с руки наколку.

Фото: кадр из фильма «Мы из будущего»

После «Мы из будущего» Яглыч снялся ещё в ряде заметных картин, в их числе «Воин», «Экипаж», «Без меня» и других. С 2015 года встречается с актрисой Антониной Паперной, у пары двое детей. Яглыч ведёт страницу в Instagram, где на него подписаны более 240 тысяч человек.

Фото: instagram.com/yaglych

Екатерина Климова Климова старше других актёров, игравших ключевых персонажей, поэтому у неё было больше опыта и портфолио обширнее. В «Мы из будущего» артистка исполняет роль санитарки, которая любой ценой стремится спасти жизни раненых солдат. А также именно она существенно меняет мировоззрение «Бормана».

Фото: кадр из фильма «Мы из будущего»

Сейчас Климова снимается в кинокартинах, а также ведёт очень насыщенную жизнь. Актриса трижды была замужем, воспитывает четырёх детей. Артистке доводилось прыгать с парашютом и летать на параплане. Климова любит кататься на коньках. По возможности выбирается в поездки всей семьёй.

Фото: instagram.com/klimovagram