Сын актёра Дмитрия Певцова скончался в больнице после падения с балкона

Новости России. 22-летний Даниил Певцов, сын российского актёра Дмитрия Певцова, получивший тяжелые травмы при падении с балкона, скончался в понедельник, 3 сентября в Боткинской больнице Москвы.

25 августа Певцов-младший был доставлен в реанимацию в состоянии клинической смерти. Причиной трагедии стало падение с балкона третьего этажа во время вечеринки с одноклассниками. По одной из версий, находившийся на балконе с двумя девушками, Даниил приподнялся, опираясь руками на перила неостеклённого балкона, сделал неловкое движение и неожиданно сорвался вниз.

В больницу Даниил был доставлен в состоянии клинической смерти. Помимо поврежденного позвоночника, сломанных рук и ног, врачи диагностировали у молодого человека перелом основания черепа. Хирурги провели две операции, но ожидаемого результата они не принесли. У Даниила начался отек головного мозга. 22-летний парень неделю пролежал в состоянии комы в отделении нейрореанимации. Хирурги до последнего боролись за жизнь сына Дмитрия Певцова, но полученные им травмы оказались слишком тяжелыми. Сердце не выдержало и остановилось вскоре после второго хирургического вмешательства.

По информации правоохранительных органов, падение с высоты стало следствием несчастного случая.

Сообщение правоохранительных органов:

В 4:50 утра 22-летний молодой человек был доставлен в нейрохирургическое отделение Боткинской больницы бригадой врачей «cкорой помощи» после падения с балкона дома № 33 по 1-й Брестской улице. После проведения доследственной проверки оперативники склоняются к тому, что произошел несчастный случай.

Дмитрий Певцов до последнего момента верил, что его сын сможет выжить, но судьба распорядилась иначе: в сознание после трагического случая Певцов-младший так и не пришел. Актёр дал интервью российским СМИ, в котором делился своими надеждами: через несколько дней сын придёт в себя.

Дмитрий Певцов, российский актёр:

Думаю, через три-четыре дня он очнется, я в это верю. Спасибо за сочувствие и поддержку. У нас очень хорошие врачи, все идет по плану. Пока остается только молиться.

Врачи характеризовали состояние Певцова как нестабильно тяжелое, однако бабушка Даниила сообщила, что внук находится в стабильном состоянии.

Бабушка Даниила по материнской линии:

Критические три дня почти прошли. Будем надеяться, что все обойдется. Сделали очень серьезную операцию. Организм молодой, должен справиться. И не пускают никого к нему. Может, к концу недели разрешат навестить. А нам остается только ждать и молиться.

Друзья и коллеги молодого актера шокированы известием о смерти Даниила.

Екатерина, близкая подруга Даниила Певцова:

Мы верили, что Даня выздоровеет. Молились за него, в церковь ходили. Как же так могло случиться? Врачи же говорили, что «состояние стабильное, жизни ничего не угрожает»… Мне очень жаль, что так случилось. У него вся жизнь впереди была – жить да жить! Приношу свои соболезнования семье Дани.

Как пишет «Вечерняя Москва», ссылаясь на одного из хирургов, проводивших операцию, травмы Певцова не совместимы с жизнью

Хирург Боткинской больницы г. Москвы:

Травмы были довольно опасные, такие редко совместимы с жизнью. Удивительно, что парень так долго протянул – организм молодой, сильный. Вот и боролся, сколько мог. Патология очень тяжелая, при таких травмах шанс выжить – один из тысячи. Но он был, врачи делали все возможное. Несмотря на все усилия хирургов, сердце не выдержало. Но, в этом случае вины их нет – слишком тяжелые травмы были.

Окончив школу, Певцов-младший поступил в РАТИ, откуда перевелся во ВГИК на актерский факультет. Этим летом он окончил вуз, начинающий актер играл в дипломном спектакле «Зойкина квартира» по Михаилу Булгакову, а также «В поисках радости» Розова, «Идиот» по Достоевскому. Недавно Даниил закончил съёмки в сериале «Ангел в сердце» режиссера Елены Николаевой.

Елена Николаева, режиссер сериала «Ангел в сердце»:

Даниил Певцов – очень талантливый актер. Он снялся у меня в фильме: в одной из серий сыграл главную роль – молодого героя, которого в сериале играет его отец Дмитрий Певцов. Даниил – одаренный артист и при этом невероятно работоспособный. Его любит вся съемочная группа, и мы все сейчас молимся за его здоровье. Певцов-младший – действительно замечательный человек.

Актёры и режиссёры отмечают, Певцов-младший всегда отличался от своих сверстников: Даниил был талантливым и перспективным артистом, после окончания университета планировал уехать в Америку, это страна прельщала молодого артиста, там он хотел попытать славы.

Александр Михайлов, руководитель актёрской мастерской Даниила Певцова во ВГИКе:

Разговоры о том, что Данька был разгульным парнем, полнейшая ложь. Он всегда отличался своей ответственностью, был талантливым и перспективным артистом, а после окончания университета планировал ехать учиться в Америку, чтобы именно там стать успешным.

Елена Магар, доцент кафедры актерского мастерства, член Союза кинематографистов РФ, декан актерского факультета, где учился Даниил Певцов:

С ним очень легко работать. Он замечательный артист, и подтверждением тому служат его отличные дипломные работы.

Сергей Проханов, руководитель театра Луны:

Он играл в моем театре второкурсником, способный мальчик. А с третьего курса по собственной инициативе перешел во ВГИК. Конфликта никакого не было, никто никого не выгонял. Как говорится, Певцовых не выгоняют. Для меня это был очень удобный, выгодный артист. Я бы сказал, мои лучшие силы.

Как сообщает российская пресса, театр «Ленком», где работает актёр Дмитрий Певцов, возьмёт на себя все хлопоты организации похорон.

Марк Варшавер, генеральный директор «Ленкома»:

Иначе и не могло быть, поскольку Дмитрий – артист нашего театра, а это – его сын.

Справка ctv.by

Даниил Певцов родился 5 июня 1990 года в Москве. Его мать – Лариса Блажко, однокурсница Дмитрия Певцова. Актер долго не признавал внебрачного сына, мать уехала с ребенком в Канаду, но через 11 лет вернулась.

Дмитрий Певцов принял вернувшегося сына и дал ему свою фамилию. Даниил пошел по стопам отца: стал появляться на сцене театра «Луна», где когда-то работал Дмитрий Певцов, а в 2012 году окончил актерский факультет ВГИКа.