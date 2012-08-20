Режиссёр комедийного боевика «Полицейский из Беверли-Хиллз-2», покончил жизнь самоубийством

Новости США. Голливудский режиссёр и продюсер Тони Скотт покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с моста в Лос-Анджелесе. До начала 70-х подвесной мост Винсента Томаса через гавань Лос-Анджелеса – за бесперспективность и бесполезность – называли «мостом вникуда».

В машине 68-летнего Скотта обнаружена предсмертная записка, о содержании которой пока не сообщается. По словам сотрудника коронерского управления, лейтенанта Джо Бэйла, свидетели видели, как режиссер вышел из своей машины и прыгнул в воду вчера около 19:30 по местному времени. Его тело было обнаружено спустя три часа.

Джо Бэйл, лейтенант коронерского управления:

Мы следуем за фактами. У нас нет причин считать, что это не было самоубийством.

Что подтолкнуло известного режиссёра свести счёты с жизнью и сделать шаг в пропасть, пока не известно. Тони в одном интервью британской прессе признавался, что его профессия – это жизнь, которая никогда не даёт возможности расслабиться и постоянно держит в страхе.

Тони Скотт, голливудский режиссёр и продюсер:

Будучи режиссером, я живу на грани. Это самое страшное и опасное, что вы можете сделать в жизни. Больше всего в жизни я боюсь утра первого съемочного дня. Это страх неудачи, потери лица и чувство вины за то, что ты не оправдаешь веру других людей в тебя.

Вдова Тони Скотта и двое сыновей-близнецов попросили журналистов не беспокоить их в эти трагические минуты. Вместе с семьей скорбит весь Голливуд и поклонники творчества режиссёра. В западной прессе появились первые сообщения с соболезнованиями.

Рон Ховард, американский актёр, (режиссёр «Игры разума», «Аполлон-13»):

Больше не будет фильмов Тонни Скотта. Это трагический день.

Роберт Родригес, режиссёр («Город грехов», «От заката до рассвета»):

Тони Скотт. Черт. Я счастлив, что знал тебя, приятель. Спасибо за вдохновение, советы, поддержку и годы замечательной работы.

Адам шенкман, режиссёр («Рок на века», «Свадебный переполох»):

Мое сердце замерло, когда я услышал о трагической смерти одного из самых вдохновляющих режиссеров – Тони Скотта. Покойся с миром, Тони. Тебя будет так не хватать…

Джастин Тимберлейк, музыкант:

Так грустно слышать о смерти Тони Скотта. Я рос на его фильмах. Мои молитвы и соболезнования семье Скотта.

Крис Рок, актёр («Полицейский из Беверли-Хиллз 2», «Догма»):

Тони Скотт – режиссер моего любимого фильма «Гнев». Хотел бы я, чтобы у него было больше времени.

В юности Тони Скотт мечтал стать художником, он даже закончил Королевский колледж искусств. Дебют Тони в кино состоялся в 16-летнем возрасте, когда его старший брат Ридли Скотт, кинорежиссёр и продюсер, предложил ему роль в короткометражном фильме, после чего Тони сосредоточился на рекламной деятельности: снимал ролики для британского телевидения. В течение двух десятилетий Тони снял около тысячи рекламных роликов.

На рубеже 80-х Скотт переехал в Голливуд, где занялся продюсированием и режиссурой кинолент. Его первым фильмом стал «Голод» с Дэвидом Боуи и Катрин Денев в главных ролях. Лента, вышедшая на экраны в 1982 году, не имела коммерческого успеха, и продолжение карьеры Тони в Голливуде оказалось под вопросом. Однако следующие работы Скотта – «Лучший стрелок» (1985), «Дни грома» (1990), главные роли которых сыграл Том Круз, стали настоящим прорывом мировой киноиндустрии.

После успеха «Лучшего стрелка» Скотт начал специализироваться на боевиках. Он снял «Полицейского из Беверли-Хиллз-2» – сиквел популярного комедийного боевика с Эдди Мерфи в главной роли – а также боевик с Брюсом Уиллисом «Последний бойскаут». Боевики Тони Скотта отличаются быстрой сменой событий, динамичным монтажом и широким применением цифровых спецэффектов.

В 1992 году режиссер познакомился с Квентином Тарантино. В исполнении Тони Скотта мир впервые увидел фильм «в стиле Тарантино»: именно ему Квентин отдал один из своих первых сценариев – «Настоящая любовь».

В кинолентах Скотта снимались Катрин Денев, Том Круз, Брюс Уиллис, Гэри Олдмен, Брэд Питт, Кира Найтли. В числе наиболее известных работ Тони – «Багровый прилив» (1995), «Враг государства» (1998), «Домино» (2005). Последней работой Скотта, вышедшей на экраны, стал фильм «Неуправляемый» (2010). Всего в списке работ Тони – более 20 кинолент, а также несколько десятков кинопроектов и телешоу. В Голливуде у Тони Скотта была репутация простого парня: он и одевался всегда без изысков. Его визитной карточкой стала выцветшая красная кепка, в которой он появлялся и на съемочных площадках, и на премьерах своих фильмов.

Самоубийство Тони Скотта стало шоком для его коллег, многие до сих пор не могут поверить в трагическую смерть режиссёра.

Кевин Уильямсон, сценарист («Я знаю, что вы делали прошлым летом», «Крик»):

Тони Скотт, Нееееееееееееееееееееет...

Марк Энтони, актёр, музыкант:

Покойся с миром, брат. Тони Скотт – гений, который замолчал навсегда. Я опустошен. Почему?

Марта Плимптон, актриса («200 сигарет», «Я стреляла в Энди Уорхола»):

Мне так жаль слышать о смерти Тони Скотта. Ужасная, ужасная потеря по-настоящему талантливого, блестящего человека.

Эдгар Райт, режиссёр («Грайдхаус», «Зомби по имени Шон»):

Я только проснулся и услышал про Тони Скотта. Не могу поверить! Я был его большим фанатом, надеюсь, что это видно по моим работам. Покойтесь с миром, сэр.

Марк Романек, режиссёр («Не отпускай меня»):

Тони Скотт оказал мне невероятную поддержку в самом начале моей карьеры. Он был щедрым, великодушным безмерно талантливым. Скорбь.

Кейли Куоло, актриса («Теория большого взрыва», «Побег»):

Только готовилась ложиться спать и услышала новость про Тони Скотта. Самая страшная ночь для Голливуда. Боже мой! Мои соболезнования его семье.