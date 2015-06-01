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«Старость неизбежна»: Джордж Клуни рассказал о своих пластических операциях

01 июня 2015 11:20
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Новости США. Голливудский актер Джордж Клуни уверен, что пластика – «не мужская территория». Более того, он не советовал бы прибегать к таким методам даже женщинам. Об этом актер рассказал радиостанции ВВС.

Джордж Клуни, актер, режиссер, сценарист и продюсер:
Если вас интересуют именно мои операции, то у меня их не было. Я однозначно против пластической хирургии. По крайней мере, для меня это не вариант. Я думаю, мы все должны признать, что старость неизбежна и  не пытаться с этим бороться. По крайней мере, я поступаю так.



Будучи признанным «самым сексуальным мужчиной Голливуда» не один раз, по мнению многих СМИ, Джордж, в отличие от большинства актеров среднего возраста, вовсе не старается ни коим образом омолодиться.

Джордж Клуни: впечатляющие факты из жизни «самого сексуального мужчины Голливуда» в проекте ctv.by «Богатые и знаменитые».

Клуни упорно отказывается красить свои седеющие волосы и настаивает на том, что самый лучший вариант – это позволить себе выглядеть естественно. Он считает, что стареть тоже нужно элегантно.

«Старость неизбежна»: Джордж Клуни рассказал о своих пластических операциях-1

Джордж Клуни (в интервью несколько лет назад):
Вы не должны пытаться выглядеть моложе, потому что в таком случае Вы просто-напросто будете выглядеть неестественно. Вы красите волосы - Вы выглядите неестественно. Вы носите плохой парик – Вы выглядите неестественно. Вы используете макияж, чтобы скрыть какие-то недостатки или делаете подтяжки, и, конечно же, Вы выглядите неестественно.


Амаль Аламуддин и Джордж Клуни на Met Gala 2015. Фото: GettyImages.com

В мае ему исполнилось 54 года. В прошлом году сыграл свадьбу с преуспевающим адвокатом Амаль Аламуддин. Пара задумывается о детях, правда, не сейчас, а в будущем.

# Звезды # Фотофакт # Кино # Звезды # Джордж Клуни

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