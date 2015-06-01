«Старость неизбежна»: Джордж Клуни рассказал о своих пластических операциях

Новости США. Голливудский актер Джордж Клуни уверен, что пластика – «не мужская территория». Более того, он не советовал бы прибегать к таким методам даже женщинам. Об этом актер рассказал радиостанции ВВС.



Джордж Клуни, актер, режиссер, сценарист и продюсер:

Если вас интересуют именно мои операции, то у меня их не было. Я однозначно против пластической хирургии. По крайней мере, для меня это не вариант. Я думаю, мы все должны признать, что старость неизбежна и не пытаться с этим бороться. По крайней мере, я поступаю так.







Будучи признанным «самым сексуальным мужчиной Голливуда» не один раз, по мнению многих СМИ, Джордж, в отличие от большинства актеров среднего возраста, вовсе не старается ни коим образом омолодиться.

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Клуни упорно отказывается красить свои седеющие волосы и настаивает на том, что самый лучший вариант – это позволить себе выглядеть естественно. Он считает, что стареть тоже нужно элегантно.