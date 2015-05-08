Шварценеггер спародировал свои самые известные роли за 6 минут, поклонники – в восторге

Новости США. На неделе Арнольд Шварценеггер порадовал своих поклонников. 67-летний актер стал гостем популярной вечерней телепрограммы Late Late Show.

В эфире ведущий шоу Джеймс Корден предложил устроить марафон по мотивам фильмов с его участием. На выполнение задания было отведено ни много ни мало – 6 минут.





За это время Шварценеггер на пару с Корденом успели воспроизвести короткие сценки из самых популярных картин с участием экс-губернатора Калифорнии.





Когда телеведущий спросил актера, какую свою роль он любит больше всего, Шварценеггер ответил не раздумывая.



Арнольд Шварценеггер:

Наверное, роль в комедии «Детсадовский полицейский». Потому что я много лет хотел сняться в комедии, но не мог, потому что киностудии зарабатывали деньги на экшнах с моим участием.

Видеоролик вызвал бурное обсуждение в социальных сетях. Поклонники восхищаются «великим даром самоиронии Железного Арни». На YouTube видео посмотрели уже более двух миллионов раз.