СМИ сообщают, что Джонни Депп и Эмбер Херд тайно поженились

Новости США. Голливуд, похоже, распрощался еще с одним завидным холостяком. Как пишет журнал People, Джонни Депп и Эмбер Херд тайно поженились. Издание в качестве аргумента приводит то, что на лос-анджелесской премьере своего нового фильма «Мордекай» Джонни Депп появился с кольцом, похожим на обручальное.

Джонни и Эмбер пока хранят молчание. Не комментируют информацию и представители актеров.

Напомним, Джонни и Эмбер познакомились на съемках «Ромового дневника» несколько лет назад и через два месяца начали встречаться. На премьеру киноленты Депп и Херд пришли уже вместе, держась за руки. Фанаты актера недоумевали: как Джонни бросит Ванессу Паради с двумя детьми после совместных 14 лет?!

Но вскоре все встало на свои места: Паради и Депп официально расторгли отношения.

Впрочем, бисексуалка Херд также была не свободна. Она встречалась с девушкой-фотографом Тасей Ван Ри, с которой после встречи с Деппом, ей пришлось расстаться.

Джонни Депп – один из самых высокооплачиваемых актеров современности.

Хотя актерской карьеры в жизни Деппа могло и не быть. Кумир миллионов в школе вел себя отвратительно. Курил и был отчислен в 15. Сразу после этого вступил в рок-группу. Смотрите видео!