«Левиафан» Звягинцева стал лучшим иностранным фильмом на «Золотом глобусе»

Новости США. В Лос-Анджелесе накануне ночью прошла 72-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус». Главные призы – за режиссуру и лучший фильм – получила лента «Отрочество» Ричарда Линклейтера.

Лучшим комедийным фильмом признан «Отель "Гранд Будапешт"».

Мультфильм «Как приручить дракона-2» завоевал премию Ассоциации иностранных журналистов Голливуда. В прошлом году победу в этой номинации присудили мультипликационному фильму «Холодное сердце», также получившему «Оскара» в аналогичной номинации.

Среди фильмов на иностранном языке победила картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Левиафан». Отметим, Звягинцев был номинирован на «Золотой глобус» во второй раз – в 2004 году его дебютный фильм «Возвращение» был также среди претендентов на награду.

Александр Роднянский, продюсер фильма «Левиафан» (ИТАР-ТАСС):

Мы очень рады такому признанию фильма. Эта награда – огромная победа для российского кино. За всю историю премии только единственный отечественный фильм удостоился «Золотого глобуса» – лауреатом стала «Война и мир» Сергея Бондарчука в далеком 1969 году.

Ранее картина «Левиафан» уже была отмечена на Каннском кинофестивале за «Лучший сценарий».

Фильм также номинирован на престижную премию Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) и вошел в шорт-лист претендентов на премию Американской академии киноискусств «Оскар». О чем фильм – смотрите трейлер.