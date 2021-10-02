И скажите после этого, что не боитесь клоунов. Вспоминаем актёров «Оно» 1990 года

Когда мы говорим о фильмах ужасов, сразу в голову приходит картина со страшным клоуном и красным шариком. Первая экранизация произведения Стивена Кинга «Оно» состоялась в 1990 году. Интересно, как же изменились актёры этой кинокартины? Тим Карри Учился Тим в Кембриджском и Бирмингемском университетах, а также в Королевской шекспировской труппе. После получения образования мужчина стал активно участвовать в театральных постановках. С помощью своих выступлений Карри впервые засветился в телевизоре. Это произошло в рамках программ «Театр в кресле» и «Пьеса дня», где происходила трансляция постановок по телевидению. В кино Тим впервые снялся в 1968 году, когда ему было 22 года. Настоящую известность актёр получил через семь лет в фильме «Шоу ужасов Рокки Хоррора». В 1980 году Тим снялся в музыкальной драме «Таймс-Сквер». Через пять лет Карри получил роль демона в фантастическом фильме «Легенда». Также отрицательного персонажа мужчина сыграл и в экранизации произведения Стивена Кинга «Оно» в 1990 году. Кстати, когда в проекте была вторая часть этой кинокартины, продюсеры снова позвали Тима на роль Пеннивайза, однако актёр отказался.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно» (1990)

Карри также поучаствовал в озвучке мультфильмов. Его голос можно услышать в «Команде спасателей Капитана Планеты» и «Питере Пене и пиратах». Через два года после премьеры «Оно» Тим снялся во второй части популярной комедии «Один дома». В 1998 году актёр поучаствовал в съёмках не менее известной кинокартины «Воссоединение семейки Аддамс». Через три года вышла премьера комедии «Очень страшное кино 2», где Карри также получил роль. Позже мужчина поучаствовал в озвучке популярных мультиков «По ту сторону изгороди», «Спасти Санту» и «Скуби-Ду и Король Гоблинов».

Фото: instagram.com/timcurry.co.uk

Деннис Кристофер Деннис родился в Пенсильвании. Любовь к актёрскому делу у Кристофера появилась ещё в детстве. Мужчина обучался в средней школе монсеньора Боннера, где активно выступал в различных спектаклях. Впервые Деннис поучаствовал в съёмках фильма в 1971 году, когда ему было всего 16 лет. В следующем году молодой актёр стал хиппи в романтической комедии «Рим». После этого парня стали замечать режиссёры и предлагать ему новые роли. В 1979 году Кристофер поучаствовал в съёмках фильма «Уходя в отрыв», за что получил премию BAFTA как самый перспективный начинающий актёр. В 1990 году Деннис снялся в «Оно», где был в роли Эдди Каспбрака. На тот момент актёру было 35 лет. В этом же году мужчина поучаствовал в кинокартине «Человек-схема».

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно» (1990)

Сейчас Кристофер продолжает актёрскую карьеру. Его можно увидеть в сериалах «Предчувствие» и «Помнить всё», последние серии которых вышли в 2015 и 2016 годах. Одна из его самых знаменитых работ – роль Лео Моги в кинокартине «Джанго освобождённый».

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Джанго освобожденный»

Ричард Мейсер Родился Ричард в Нью-Йорке в 1948 году. Старшая школа имени Рузвельта и Йельский университет (драматический факультет) – учебные заведения, которые посещал будущий актёр. Первую роль Мейсер получил в 1975 году в комедии «Дуновения», тогда ему было 27 лет. В 1976 году мужчина снялся в мелодраме «Горькая и сладкая любовь». Позже Ричард поучаствовал в съёмках более 130 фильмов. После кинокартины «Ганновер-стрит» в 1979 году Ричард был номинирован на антипремию как худший актёр. Мужчина также реализовывал себя в режиссёрской сфере. Он помог с созданием киноленты в 25 сезонах «Специально после школы». Позже Ричард выступил в качестве режиссёра и сценариста в фильме «Удары любви», премьера которого состоялась в 1986 году.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно» (1990)

В 1995 году Мейсер стал президентом Гильдии киноактёров Соединённых Штатов Америки. Этот пост мужчина занимал до 1999 года. Ричард также входил в команду режиссёров сериала «Частокол», который стартовал в 1992 году и перестал выпускаться спустя четыре года. Сейчас мужчина не прекратил свою актёрскую карьеру. В 2020 он снялся в кинокартине «До/во время/после».

Фото: imdb.com

Аннетт О’Тул Родилась актриса в Техасе в 1952 году. Поскольку её мама была преподавательницей по танцам, то и сама девочка с трёх лет развивалась в этой сфере. В 13 лет Аннетт вместе со своей семьёй переехала в Лос-Анджелес, где стала посещать курсы актёрского мастерства. Первую главную роль О’Тул получила в 1975 году в кинокартине «Улыбка», тогда ей было 23 года. После своего дебюта актриса поучаствовала в съёмках 98 фильмов.

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно»

После выпуска кинокартины «Оно» Аннетт пробовала себя в качестве сценариста. Её проект – сериал «Охотница», который вышел в 2001 году. Девушка также развивалась и в музыкальной сфере. В 2003 году она получила премию Оскар за лучший саундтрек к кинокартине «Могучий ветер». Актёрскую карьеру при этом Аннетт не бросала. В 2019 году она снялась в драме «Поднять паруса».

Фото: imdb.com

Тим Рейд Впервые зрители смогли увидеть Тима в сериале «Мод», премьера которого состоялась в 1972 году. Позже он снялся в кинолентах «Рода» и «Саймон и Саймон». Первую роль в фильме актёр получил в 1979 году, когда поучаствовал в съёмках кинокартины «Ты не можешь взять это с собой». Также Рейд пробовал себя в роли продюсера. Его первым проектом стал сериал «Место Фрэнка», премьера которого состоялась в 1987 году. Тим реализовывал себя как сценарист. До получения роли в фильме «Оно» мужчина помог в создании сериала «Радио Цинциннати».

Фото: imdb.com/кадр из фильма «Оно»

Сейчас актёр также продолжает сниматься в кинокартинах. В 2020 году вышел фильм «Рождество дома» с его участием. Сейчас мужчина является продюсером различных американских кинолент.

Фото: instagram.com/timreidsr