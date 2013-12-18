Бред Питт отмечает 18 декабря 50-летие

Новости США. Бред Питт, один из самых востребованных актёров в мире кино отмечает юбилей. В это сложно поверить, но Питту уже 50!



Прежде чем стать знаменитым и успешным, Бред работал водителем, перевозчиком мебели и даже зазывалой в костюме цыплёнка в ресторане. Но мечта стать актёром никогда его не покидала. Параллельно с работой Питт посещал актёрские курсы. А профессиональная карьера началась после того, как ему повезло получить роль в телесериале «Даллас». С тех пор Бреда Питта стали регулярно приглашать на различные роли.



За плечами звезды Голливуда роли в более чем 60 фильмах. Трёхкратный обладатель престижнейшей кинопремии «Оскар». Критики называют его самым талантливым актёром своего поколения, а продюсеры считают, что даже роль второго плана с участием Бреда способна сделать фильм кассовым. По разным данным, кинокомпании заработали на актёре почти 7 миллиардов долларов.

Сегодня Бред не только успешный актёр, но и счастливый отец. У него шестеро детей: трое приемных и трое своих. С Анджелиной Джоли они почти всегда появляются вместе. Журналисты даже окрестили пару Бранджелиной.

Несколько лет назад Питт заявил, что в 50 лет завершит актёрскую карьеру и сосредоточится на продюсерской деятельности. Осуществит ли он это намерение, увидим в ближайшее время.

Многие мировые знаменитости построили умопомрачительную карьеру, несмотря на то, что в начале творческого пути испытывали голод и нужду. Так как же им удалось сделать то, о чём мечтают миллионы? Смотрите видео.