Форсаж 5: рейтинг зрителей - 8 из 10

Вин Дизель, Пол Уокер и Дуэйн Джонсон усердно работали на публику, нужно было шутить, раздавать автографы фотографироваться - это такая же работа, только с другой стороны камеры.
Вин Дизель, актер:
Столько поддержки давно у меня уже не было.
Пол Уокер, актер:
Наша мечта сбылась во всех смыслах: в творческом, техническом и даже в смысле дружбы.
Герои дружат не только в фильме, но и в жизни.
Дуэйн Джонсон, актер:
Здесь все вместе: от режиссеров до музыкантов, которые сочиняли музыку. Такое ощущение, что съемочный период не завершился. Но мы все знаем, что работа сделана и сделана на отлично.
Рейтинг «Форсажа-5» среди зрителей составляет 8 из 10 возможных баллов — почти самый высокий со всего сериала.