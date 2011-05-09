Форсаж 5: рейтинг зрителей - 8 из 10

Европейская премьера Форсаж-5 прошла в Кельне (Германия). Весь коллектив создателей съехался на премьеру фильма в середине апреля в Рио, затем полным составом они колесили по миру. Эту серию Форсажа сняли в формате IMAX. Формат рассчитан на бо́льшие размеры экрана в сравнении с обычным кино и лучше оптимизирован для просмотра 3D-кино.

Вин Дизель, Пол Уокер и Дуэйн Джонсон усердно работали на публику, нужно было шутить, раздавать автографы фотографироваться - это такая же работа, только с другой стороны камеры.

Вин Дизель, актер:

Столько поддержки давно у меня уже не было.

Пол Уокер, актер:

Наша мечта сбылась во всех смыслах: в творческом, техническом и даже в смысле дружбы.

Герои дружат не только в фильме, но и в жизни.

Дуэйн Джонсон, актер:

Здесь все вместе: от режиссеров до музыкантов, которые сочиняли музыку. Такое ощущение, что съемочный период не завершился. Но мы все знаем, что работа сделана и сделана на отлично.

Рейтинг «Форсажа-5» среди зрителей составляет 8 из 10 возможных баллов — почти самый высокий со всего сериала.