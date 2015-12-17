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В Беларуси 17 декабря отмечают День белорусского кино

17 декабря 2015 07:34
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Новости Беларуси. День белорусского кино. «Белые росы», «Приключения Буратино», «Про красную шапочку»… На этих фильмах выросли миллионы. Всего за почти вековую историю на большой экран вышли более 500 художественных фильмов, несколько тысяч документальных и около сотни мультипликационных. Вскоре белорусский кинематограф удивит по-настоящему красочными спецэффектами. Снять экшн режиссеры смогут на обновленной студии «Беларусьфильм». Реконструкция крупнейшей кинофабрики страны завершится в конце 2016 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Поршнев, генеральный директор национальной киностудии «Беларусьфильм»:
С сентября-октября активно вышло огромное количество рабочих, которые ведут работы отделочные. Параллельно идет работа еще — на студии есть два тысячных павильона и 300-метровый павильон, которые сейчас стоят без крыш, но вот сейчас их будут накрывать.

# Кино # Беларусьфильм # Игорь Поршнев

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