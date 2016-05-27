Джонни Депп сделал заявление по поводу своего внезапного развода

Новости США. Голливудский актер Джонни Депп, жена которого на днях сообщила о разводе, впервые прокомментировал крах отношений. Он заявил, что хотел бы как можно быстрее оформить все необходимые бумаги.



Херд, объявив о расторжении брака, пояснила, что

приняла это решение из-за неразрешимых разногласий.

Поклонников пары новость шокировала. Многие отметили, что заявление о расторжении брака она подала спустя всего три дня после смерти матери актера.



Представитель Деппа в комментарии изданию The Hollywood Reporter:

Учитывая кратковременность этого брака и недавнюю трагическую кончину матери Джонни, он не будет реагировать ни на какие грязные слухи, сплетни и дезинформацию о его личной жизни. Мы надеемся, что расторжение этого короткого брака произойдет как можно быстрее.

Напомним, Джонни и Эмбер познакомились на съемках «Ромового дневника» и через два месяца начали встречаться. На премьеру киноленты Депп и Херд пришли уже вместе, держась за руки. Фанаты актера недоумевали: