За бомжа приняла Ричарда Гира туристка в Нью-Йорке и накормила его пиццей

Новости США. Француженка Карин Гомбо с супругом и 15-летним сыном отправилась на экскурсию в США.

Прогуливаясь по Нью-Йорку семья увидела человека, копающегося в мусорном баке. Женщина так растрогалась, что предложила бездомному кусок пиццы.

Позже выяснилось, что туристы забрели на площадку фильма, в котором снимается Ричард Гир.

Карин Гомбо, туристка:

Он спросил: «Что в пакете?». Я пыталась ответить ему на английском, но получилось, что половину фразы сказала на французском. Я сказала: «Простите, но пицца холодная». Он ответил: «Спасибо большое, да хранит вас Бог».

О том, что угощала пиццей не бездомного, а голливудского актера, путешественница узнала спустя несколько дней, когда открыла газету.

Статья сопровождалась фотографиями, на которых Карин кормила якобы бездомного пиццей. А под снимками подпись: Женщина и впрямь приняла Гира за бездомного.

Карин Гомбо позже призналась журналистам: «Гир по-прежнему очень красив, несмотря на возраст».

Ричард Гир в фильме «Меня здесь нет». Смотрите видео