Актёр Александр Невский: Я фанат приключенческого кино и хочу работать в этом направлении!

Я надеюсь, образ из боевика никак не связан с Вашей обыденной миролюбивой и спокойной жизнью?

Александр Невский, актер, режиссер, продюсер:

Далека. Слава Богу, в моей жизни такого не было. Только в кино. Но что касается приключений, путешествий и перелётов, – это на каждом шагу.

Расскажите свою историю покорения Голливуда…

Александр Невский, актер, режиссер, продюсер:

Уже работая в Голливуде актёром, продюсером, я видел столько талантливых людей, которые не добились никакого успеха там, в Голливуде, по той причине, что им трудно даже добраться до Лос-Анджелеса. Они сидели и ждали подарка судьбы. Звонка от Спилберга, шанса на каком-то кастинге, или ещё чего-то…

Я никогда подарков от судьбы не ждал, и вот так, как я всегда подходил к спорту, – если я хочу добиться результата, я сам должен выложиться на 200% .

Точно также я подхожу и к кино. Поэтому приехал туда в 1999 году. У меня было экономическое образование. Я закончил Государственный институт управления в Москве. Но у меня не было актёрского образования. Поэтому я пошёл учиться актёрскому мастерству в театральный институт Страсбурга. Я пошёл изучать английский язык. Он был не так хорош для того, чтобы сниматься в картинах.

В первой картине я снялся в крошечной роли, в 2001 году. Во второй роли, побольше – в 2002-ом. В главной роли я впервые сыграл в 2003. В 2004-ом – продюсировал ту картину, где играл в главной роли.

Cейчас я представляю Россию, киноакадемию «Золотой Глобус» (Golden Globe Race). У меня заключено восемь больших картин.

Если получилось у простого московского парня, – у меня не было ни денег, ни связей, ни образования, когда я начинал это всё – но я этого добился. Значит, этого и каждый может добиться!

Нужно каждый день двигаться вперёд к поставленной цели и не позволить никому остановить вас на пути к своей мечте.

Как поменялось представление о Голливуде после того, как Вы пообщались с «иконами» жанра боевик.

Александр Невский, актер, режиссер, продюсер:

Я достаточно быстро был представлен всем героям моего детства и юности: и Арнольду Шварценеггеру, и Сильвестру Сталлоне, Чаку Норрису, Жан-Клоду Ван Дамму. Все были для меня правильными примерами в 90-е годы. Потому как я в итоге занялся и бодибилденгом , и боксом, и кикбоксингом. А эти ребята пропагандировали спорт с экрана.

У всех упомянутых персон я просил только об одном – просил о совете. И советы мне давали. И мне объяснили. Объяснили доступно, для того, чтобы у меня получилось.

Представляете ли Вы себя в другом жанре?

Александр Невский, актер, режиссер, продюсер:

Я принимал участие в комедии, в драме. Я пытаюсь немного играть с жанрами, но тем не менее, я фанат приключенческого кино. Я хочу продолжать работать именно в этом направлении...