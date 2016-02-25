80-летний актер Армен Джигарханян женился в третий раз

На церемонии в Гагаринском загсе Москвы присутствовали только новобрачные и несколько близких друзей пары. Как пишет издание «7 дней» , Армен Борисович и его избранница заранее выбрали день регистрации, специально – посреди недели, чтобы совместить визит в ЗАГС с повседневными делами в театре Джигарханяна, которым руководит Виталина.

Известно, что пара встречается 15 лет.

В сентябре 2015 года артист оформил развод со второй женой, Татьяной Власовой. Тогда же в прессе появилось первое интервью Цымбалюк-Романовской, в котором она откровенно рассказала о своих отношениях с известным актером.

Виталина Цымбалюк-Романовская (в интервью «7 дней»):

О нашей близости знал очень узкий круг: немногие друзья Армена Борисовича и его сестра Марина. В театре не знал никто. Никто, может, и не узнал бы, если бы Армен Борисович снова не заболел. Наверное, свою роль в его решении сыграло то, что пока он болел, жена к нему не приехала. Армен Борисович остался один и не был готов к такой ситуации… Так получилось, что, кроме меня, рядом никого не оказалось. Мы поселились на Новой Риге вместе. Я тоже была не готова к такому повороту событий, у меня не было расчета обязательно завоевать Армена Борисовича, и ту ответственность, которая на меня ложилась (ведь это не кто-нибудь, а Джигарханян!), я вполне осознавала. Но когда чувства настоящие, преодолевать что-либо не так уж сложно. Я хочу, чтобы Джигарханян жил и работал, и всегда буду рядом с ним. Болезнь Армена Борисовича стала для нас началом новой жизни. Поправившись, он снова начал сниматься, играть в театре, работать в полную силу.