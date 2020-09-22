Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино

Нередко зритель замечает ляпы в кино во время просмотра, в том числе и незапланированные смены гардероба персонажей. Такие ошибки могут происходить, когда кадры из одной сцены снимают в разные дни.

Сегодня можно легко запечатлеть образ героя во всех деталях, просто сфотографировав на смартфон. А во времена советского кино такой техники не существовало. Поэтому художникам по костюмам приходилось зарисовывать образы – редко у кого находился ручной фотоаппарат, и лишь немногие обладали феноменальной памятью.

Мы собрали 7 сцен из знаменитых фильмов прошлого века, в которых актеры переоделись не по сценарию.

«Кавказская пленница»

До того, как искупаться, героиня Натальи Варлей находится в кадре в полосатой футболке. Однако после сцены сушки одежды она оказывается в футболке белого цвета.