Прямой эфир

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино

22 сентября 2020 13:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Нередко зритель замечает ляпы в кино во время просмотра, в том числе и незапланированные смены гардероба персонажей. Такие ошибки могут происходить, когда кадры из одной сцены снимают в разные дни.

Сегодня можно легко запечатлеть образ героя во всех деталях, просто сфотографировав на смартфон. А во времена советского кино такой техники не существовало. Поэтому художникам по костюмам приходилось зарисовывать образы редко у кого находился ручной фотоаппарат, и лишь немногие обладали феноменальной памятью.

Мы собрали 7 сцен из знаменитых фильмов прошлого века, в которых актеры переоделись не по сценарию.

«Кавказская пленница»

До того, как искупаться, героиня Натальи Варлей находится в кадре в полосатой футболке. Однако после сцены сушки одежды она оказывается в футболке белого цвета.

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино-1

Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»

«Служебный роман»

Художники по костюмам считают, что рейтинг самых проблемных предметов гардероба может возглавить галстук. Такая оплошность случилась в картине «Служебный роман» у героя Олега Басилашвили. Галстук-то один, но завязан по-разному. А из-за сложной расцветки ляп очень заметный.

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино-4

Фото: кадр из фильма «Служебный роман»

Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?

«Берегись автомобиля»

В фильме «Берегись автомобиля» таким ляпом стал фрагмент из сцены в баре. Когда Юрий Деточкин сидит в компании с приятелем Подберезовиковым, главный герой одет в светлую клетчатую рубашку. Но за время, пока они поднимаются по лестнице, Деточкин успевает «переодеться» в темно-синюю.

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино-7

Фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля»

«Девчата»

В самом начале «Девчат», в сцене в зимнем лесу, Илья Ковригин замечает, что Тосе грозит опасность. В этот момент на нем завязанная шапка-ушанка. Но при смене кадра «ушки» вдруг развязываются. Может, из-за страха за девушку?

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино-10

Фото: кадр из фильма «Девчата»

«Любовь и голуби»

А в этом фильме произошел временной конфуз. В сцене, когда Василий занимается в тренажерном зале с Раисой Захаровной, на главном герое надет синий галстук. Чуть позже они идут по рынку, и героиня Людмилы Гурченко советует купить мужчине более модный галстук. Как раз тот самый, который мы видели в сцене в тренажерном.

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино-13

Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»

«ДАртаньян и три мушкетера»

Сцена освобождения Констанции. В то время, пока Д’Артаньян находится на втором этаже, заметно, что на его правой ноге нет сапога. Но как только он спускается, сапог перемещается на правую ногу, а левая остается в одном носке.

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино-16

Фото: кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»

«Служебный роман»

Еще один ляп, но на этот раз у героини Лии Ахеджаковой, секретарши Верочки. В одной сцене она демонстрирует начальнице свои красные ногти. Чуть позже, когда женщины перешли в другое помещение, чтобы обсудить последние модные тенденции, красный лак чудесным образом исчезает с ногтей Веры.

Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино-19

Фото: кадр из фильма «Служебный роман»

А вы замечали эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»? Там перемещается гитара и происходит магия перчаток (смотреть здесь).

# Киноляпы # калейдоскоп # Наталья Варлей # Олег Басилашвили # Людмила Гурченко # Лия Ахеджакова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек
22 сентября 2020 11:49

«Она была первой, к кому я бежала». Внучки поделились фотографиями молодых бабушек

Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир
22 сентября 2020 11:45

Эта история достойна экранизации. Жених и невеста познакомились и влюбились, не выходя из квартир

Как правильно провести чистку вашей расчёски? Эта пошаговая инструкция поможет
22 сентября 2020 10:21

Как правильно провести чистку вашей расчёски? Эта пошаговая инструкция поможет