Галстук из будущего и босой Д’Артаньян. Киноляпы художников по костюмам советского кино
Нередко зритель замечает ляпы в кино во время просмотра, в том числе и незапланированные смены гардероба персонажей. Такие ошибки могут происходить, когда кадры из одной сцены снимают в разные дни.
Сегодня можно легко запечатлеть образ героя во всех деталях, просто сфотографировав на смартфон. А во времена советского кино такой техники не существовало. Поэтому художникам по костюмам приходилось зарисовывать образы – редко у кого находился ручной фотоаппарат, и лишь немногие обладали феноменальной памятью.
Мы собрали 7 сцен из знаменитых фильмов прошлого века, в которых актеры переоделись не по сценарию.
«Кавказская пленница»
До того, как искупаться, героиня Натальи Варлей находится в кадре в полосатой футболке. Однако после сцены сушки одежды она оказывается в футболке белого цвета.
Фото: кадр из фильма «Кавказская пленница»
«Служебный роман»
Художники по костюмам считают, что рейтинг самых проблемных предметов гардероба может возглавить галстук. Такая оплошность случилась в картине «Служебный роман» у героя Олега Басилашвили. Галстук-то один, но завязан по-разному. А из-за сложной расцветки ляп – очень заметный.
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
Маленькая, но важная деталь «Служебного романа». О чём говорит картина в доме Калугиной?
«Берегись автомобиля»
В фильме «Берегись автомобиля» таким ляпом стал фрагмент из сцены в баре. Когда Юрий Деточкин сидит в компании с приятелем Подберезовиковым, главный герой одет в светлую клетчатую рубашку. Но за время, пока они поднимаются по лестнице, Деточкин успевает «переодеться» в темно-синюю.
Фото: кадр из фильма «Берегись автомобиля»
«Девчата»
В самом начале «Девчат», в сцене в зимнем лесу, Илья Ковригин замечает, что Тосе грозит опасность. В этот момент на нем – завязанная шапка-ушанка. Но при смене кадра «ушки» вдруг развязываются. Может, из-за страха за девушку?
Фото: кадр из фильма «Девчата»
«Любовь и голуби»
А в этом фильме произошел временной конфуз. В сцене, когда Василий занимается в тренажерном зале с Раисой Захаровной, на главном герое надет синий галстук. Чуть позже они идут по рынку, и героиня Людмилы Гурченко советует купить мужчине более модный галстук. Как раз тот самый, который мы видели в сцене в тренажерном.
Фото: кадр из фильма «Любовь и голуби»
«Д’Артаньян и три мушкетера»
Сцена освобождения Констанции. В то время, пока Д’Артаньян находится на втором этаже, заметно, что на его правой ноге нет сапога. Но как только он спускается, сапог перемещается на правую ногу, а левая остается в одном носке.
Фото: кадр из фильма «Д’Артаньян и три мушкетера»
«Служебный роман»
Еще один ляп, но на этот раз у героини Лии Ахеджаковой, секретарши Верочки. В одной сцене она демонстрирует начальнице свои красные ногти. Чуть позже, когда женщины перешли в другое помещение, чтобы обсудить последние модные тенденции, красный лак чудесным образом исчезает с ногтей Веры.
Фото: кадр из фильма «Служебный роман»
А вы замечали эти детали фильмов «Девчата» и «Весна на Заречной улице»? Там перемещается гитара и происходит магия перчаток (смотреть здесь).