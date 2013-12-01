Пол Уокер, звезда фильмов «Форсаж», погиб в автокатастрофе

Новости США. Трагедия произошла на автошоу в городе Санта-Кларита к северу от Лос-Анджелеса. Гонки были благотворительными, их цель – сбор средств для помощи пострадавшим от тайфуна на Филиппинах. Porsche, в котором находился 40-летний Пол Уокер, потерял управление и врезался в столб. Автомобиль загорелся.

Пол Уокер стал известным в 2001 году, после того, как на экраны вышел фильм «Форсаж» (смотрите видео). В сентябре этого года начались съёмки седьмой части фильма, выход которого запланирован на 2014 год.

Заявление кинокомпании Universal Pictures:

Пол был одним из самых любимых и уважаемых членов нашей студийной команды на протяжении 14 лет, и эта потеря является абсолютно разрушительной для нас, для всех, кто участвовал в производстве фильмов «Форсаж», и для его многочисленных поклонников.

Недавно журнал People включил Пола в список самых красивых людей мира. Он увлекался путешествиями, автогонками и сёрфингом. Помимо актёрской карьеры, принимал участие в создании серии программ Expedition Great White, посвященных изучению больших белых акул на телеканале National Geographic. У актёра осталась 15-летняя дочь.