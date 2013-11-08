«Листопад-2013». Торжественное закрытие кинофорума и объявление победителей

Новости Беларуси. Фестиваль говорит «до свидания», но не прощается. Вечером 8 ноября прошла церемония закрытия 20-го юбилейного кинофорума «Листопад». Часть наград раздали накануне. Главный приз имени народного артиста СССР кинорежиссера Виктора Турова «За лучший фильм» достался картине «В цвету (Долгие светлые дни)». Специальный приз «За дебют» отправился в Германию за картину «Странная кошечка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интригу 20-го юбилейного кинофестиваля «Листопад» держали до последнего. Члены жюри до начала торжественной церемонии закрытия хранили молчание, кинематографисты терялись в догадках, а оргкомитет не озвучивал даже предположения.

Игорь Сукманов, программный директор игрового кино ХХ Минского международного кинофестиваля «Листопад»:

Все фильмы, которые мы предложили – я считаю, что каждый из них претендует на определенное признание и награду. А тем, что получилось, я, например, очень доволен.

Лишь зрительское решение не стало сегодня «терра инкогнита». Ежедневное обновление шорт-листа с оценками киноманов ̶ и бронза «Листопада», приз зрительских симпатий, отправляется в Сербию за фильм «По кругу». А специальный приз Президента Республики Беларусь «За гуманизм и духовность в кино» получила белорусско-украинская лента «Лука».

Олег Сытник, генеральный продюссер фильма «Лука»:

Я только сегодня приехал еще с одного кинофестиваля «Лучезарный ангел» в Москве. И то, что я увидел: когда сидят в одном зале мусульмане, иудеи, русские православные... И когда что-то цепляет в душе – вот эта духовность – она присутствует. Но мы не ждали такой высокой оценки Президента Республики Беларусь. С одной стороны, это высокая оценка творческому коллективу, компании, создателям фильма, а с другой, – это большая ответственность за те будущие проекты, которые мы будем реализовывать. То есть, планка задана – вперед и в работу.

В этом году триумфаторы «Листопада» – поляки. Кинематографисты и кинокритики были как никогда единодушны. Те, кто делает кино и те, кто его оценивают, сошлись в своих симпатиях к фильму «Ида» производства Польши. Этому же фильму присудили и награду «За лучшую операторскую работу».

Уникальный случай – картина получила и золото, и серебро «Листопада». Однако путь к фестивальным звездам был тернист. Организаторы решили просто так не отдавать заслуженные награды, а устроили своеобразный квест на закрытии – поиск призов.

В конкурсе документального кино тоже правят бал поляки. Гран-при получила польская картина «Отец и сын».

Юрий Горулев, режиссер, председатель жюри основного конкурса документального кино (Беларусь):

Польское кино, прежде всего в игровом, а потом уже и в документальном, польское кино всегда было... Вы вспомните, имена-то какие! Начиная от Вайды, Ковалерович... И наши то же самое: Лазинский, Кислевский... То есть, это кинематографическая страна.

Призы розданы, фильмы просмотрены и оценены. Но праздник под названием «кино» не заканчивается. Многие из фестивальных лент можно и после закрытия кинофорума увидеть в прокате. Фестиваль не попрощался, он лишь сказал «до свидания».