28 октября – Международный день анимации. Как белорусские мультипликаторы покоряют Канны и Болливуд?

Новости Беларуси. Жизнь в картинках. Художники-аниматоры всего мира 28 октября отмечают свой профессиональный праздник.

Новые кинорынки и неожиданные фестивальные признания. Мастера рисованных фильмов из Беларуси в этом году уже покорили Канны, на очереди Болливуд. Впервые отечественная анимация будет представлена на форуме в индийском Мумбаи.

Праздник без отрыва от производства. Из одной комнаты доносится «Песня жаўрука», в другой продолжаются приключения «Рыбки по имени Нельзя».

Белорусские художники-аниматоры создают по 90 минут мультфильмов в год. Время, казалось бы, небольшое, но это минимум 150 тысяч рисунков.

Отечественную анимацию ждут на самых престижных мировых кинофорумах. В индийский Мумбаи на Международный детский фестиваль «Золотой слон», который откроется 14 ноября, белорусы едут впервые. Конкуренция здесь высока. Чтобы завоевать главный приз, белорусскому мультфильму «Піліпка» нужно обойти претендентов из 38 стран. Отечественные художники-аниматоры делают ставку на народный колорит.

Татьяна Кублицкая, автор мультипликационного фильма «Піліпка»:

Это фильм по белорусской народной сказке «Піліпка-сынок». Единственное, немного поменялся сценарий. Ну, чуть-чуть не так кровожадно все заканчивается, как в оригинальной сказке. А я знаю, что этот герой очень нравится детям, потому что он активный, самостоятельный, выходит из сложной ситуации.

Только Бабу-Ягу режиссер мультфильма Татьяна Кублицкая перерисовывала бессчетное количество раз. Чтобы создать 6-минутную анимацию, команда мультипликаторов трудилась больше 7 месяцев. Выпустить мультфильм, как выносить ребенка, и сложно, и радостно. Результат уже оценили дети на фестивале в Штутгарте.

Татьяна Кублицкая:

Дети принимали мультфильм хорошо. Они реагировали, в каких-то местах замирали и болели за главного героя.

Маленькие герои открывают большие перспективы. В эти дни отечественным мультипликационным картинам рукоплещут в итальянской Флоренции. А уже 31 октября пять лент наших кинематографистов отправятся покорять олимп «Большого фестиваля мультфильмов» в Москве. Эту вершину мы взяли год назад. В Минск уехало золото и серебро форума.

Ставка на национальные мотивы и, что называется, хэнд-мэйд. Анима – душа картины – не создается машинами, но присуща рисованной анимации.

Александр Ленкин, художественный руководитель студии анимационных фильмов киностудии «Беларусьфильм»:

Компьютерная ЗD-анимация, ее очень много. И, в принципе, как бы она уже перестала удивлять. Рисованная анимация – это все-таки ручная работа. Любая ручная работа – это элемент сиюминутного творчества какого-то. Вот в рисованной анимации волшебства больше.

Только в этом году отечественные мультфильмы завоевали признание на международных кинофорумах в Украине, России, Чехии и Германии. Были представлены на знаменитом Каннском фестивале, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.