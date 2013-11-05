Кинотеатры в Беларуси: от чего зависит что, когда и за какую цену смотреть посетителю?

Новости Беларуси. Его называют важнейшим из искусств. На нем делают капиталы. Для нас, зрителей, кино остается одним из самых популярных развлечений. Только представьте, в Минске за один год продается около 5 миллионов билетов в кино. О том, кто решает что, когда и как нам смотреть в программе «Большой город» на СТВ рассказал Василий Коктыш, генеральный директор унитарного предприятия «Киновидеопрокат» Мингорисполкома.

Действительно ли кино сегодня так популярно у минчан?

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

К счастью, да, и нас это не может не радовать. Мы очень благодарны нашим зрителям за активность, потому что это позволяет нам шагать вперед и получать все мировые премьеры одновременно с лучшими странами-кинопоказчиками. Мы на уровне Берлина и Лондона работаем. Остальные страны, столицы европейских государств от нас отстают значительно по значимым мировым кинопремьерам. Это, конечно, большое достижение для Минска. Но, самое главное, оно стало возможным за счет активизации зрителей, благодаря тому, что зрители приняли кино на большом экране и начали активно ходить. И сегодня у нас проблема «лишнего билетика» действительно стала большой проблемой (и для нас тоже).

Во время мировых премьер наши кинотеатры забиты под завязку. В связи с этим, я думаю, будут построены сразу несколько мульиплексов. Так ли это?

Василий Коктыш:

У нас 24 зала на весь Минск. Конечно, этого маловато. Мы теряем зрителей, потому что билетов не хватает и короткие сроки прокатов. Количество кинозалов необходимо увеличивать. Это крайне необходимо, потому что зрители хотят ходить в кинотеатр. И они недоумевают, почему очень быстро фильм уходит с экранов. У нас мировые премьеры начинаются в четверг (в США и Канаде в пятницу), вместе с Россией мы стартуем в четверг и уикенд у нас не три, а четыре дня. Две-три недели максимум, и фильм уходит. И мы вынуждены его снимать, даже если он коммерчески успешен, потому что нужно уступить место новому фильму. Поэтому такие короткие сроки проката. А случай, в котором мы можем повторить, это уже требуется запись, ключ дается на открытие, а запись делается только в Лондоне. Москва тоже не самостоятельна в этом вопросе.

Предлагаю поговорить о стоимости билетов. Как вы считаете, в нашей стране и в столице в частности кино - дорогое удовольствие или нет?

Василий Коктыш:

Дело в том, что у наших соседей в три-четыре раза выше стоимость кинобилетов - это и в России, и в Украине. В Москве уже $11,7, у нас средняя цена $3, в Европе - €8. Конечно, нам тоже сложно работать, потому что кино мы получаем бесплатно, а уже от результатов перечисляем 50% выручки. Конечно, они следят за ценой билетов. Но нам пока удается объяснять, что нам не целесообразно пока поднимать цену билета. Мы не хотим резко поднимать цену и не будем этого делать, потому что нам не хочется терять зрителей. Кино должно быть доступным.