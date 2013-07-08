Новости России. Яркая внешность и пластика, мужское обаяние и особое умение держаться перед камерой. Дмитрию Певцову сегодня исполняется 50 лет. С юбилеем народного артиста России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Судьбу Певцова решил случай. Один из школьных приятелей Дмитрия уговорил его составить ему компанию на экзаменах в Государственный институт театрального искусства, и там произошло неожиданное: приятель провалился, а Певцов благополучно сдал все экзамены и был зачислен на первый курс.

С конца 1980 годов Дмитрий Певцов начал активно сниматься в фильмах и сериалах. Более всего он известен как герой боевиков, криминальных драм и мелодрам: «...По прозвищу «Зверь», «Мафия бессмертна», «Бандитский Петербург». У актера есть и роли в исторических драмах: «Графиня де Монсоро», «Гибель империи», «Бесы», «Борис Годунов».

Артиста не раз признавали одним из самых популярных киноактеров России. За свою карьеру Дмитрий Певцов удостоен не одной награды. Однако Певцов знаменит не только как актер: с 2009 года Дмитрий активно занимается своей певческой карьерой, выступает с концертами.