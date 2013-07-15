Купить билеты в кино теперь можно через единый сайт в Интернете. К электронной системе подключены 9 кинотеатров Минска

Новости Минска. Очереди у касс кинотеатров уйдут в прошлое. Купить билеты на просмотр фильмов теперь можно через единый сайт в Интернете. Девять кинотеатров уже подключены к электронной системе. Планируется, что к концу года новинку освоят все столичные синема.

Оплата через виртуальную кассу не только сэкономит время, но и позволит выбрать удобную дату и время сеанса, а также понравившееся место в зале, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Василий Коктыш, генеральный директор УП «Киновидеопрокат»:

Конечно же, не надо будет стоять в очередях и разочаровываться, что у тебя билета не будет. И ты можешь заранее, сидя дома на диване, выбрать день, кино, сеанс и место в зрительном зале. Это очень удобно.