Сенсационное признание в убийстве Мэрилин Монро: откровения бывшего сотрудника ЦРУ

Новости США. 78-летний офицер ЦРУ в отставке, Норман Ходжес, сделал ряд удивительных признаний, с тех пор как был помещен в госпиталь Сентара. Он заявил, что между 1959 и 1972 годами по приказу американского правительства совершил 37 убийств, в том числе актрисы и модели Мэрилин Монро. Об этом сообщает портал worldnewsdailyreport.com. Ходжес, который работал в ЦРУ в течение 41 года оперативником, утверждает, что его часто использовали в качестве киллера для убийств людей, которые могли представлять угрозу безопасности страны. Отличный снайпер и эксперт по боевым искусствам, Ходжес говорит, что имеет также значительный опыт работы с более нетрадиционными методами причинения вреда другим, такими, как яды и взрывчатые вещества.

Ходжес четко помнит каждое из убийств, которые он совершил для ЦРУ. Он утверждает, что приказы всех 37 убийств, которые он совершил на территории США, он получал от своего начальника, майора Джеймса «Джимми» Хейворта. Пожилой мужчина совершал убийства в период с августа 1959 года по март 1972 года. Он утверждает, что: «У ЦРУ была своя собственная повестка дня». Со слов мужчины, он был частью оперативной группы, состоящей из пяти человек, которая выполняла политические убийства по всей стране. Их жертвами становились политические активисты, журналисты и лидеры профсоюзов. Но он добавляет, что убил также несколько ученых и художников, чьи идеи представляли угрозу интересам Соединенных Штатов. По словам Ходжеса, Мэрилин Монро остается самой уникальной среди его жертв, так как она стала единственной женщиной, которую он убил. Однако он не сожалеет об этом, поскольку Монро стала «угрозой безопасности страны», и ее следовало устранить.

Норман Ходжес: У нас были доказательства того, что Мэрилин Монро спала не только с Кеннеди, но и с Фиделем Кастро. Мой командир, Джимми Хейворт, мне сказал, что она должна умереть, а все должно выглядеть так, словно это самоубийство или передозировка. Я никогда раньше не убивал женщин, но я подчинялся приказам... Я сделал это ради Америки! Она могла передать стратегическую информацию коммунистам, этого нельзя было допустить! Она должна была умереть! Я просто сделал то, что должен был! Мэрилин Монро умерла около часа ночи 5 августа 1962 года. Ходжес вошел в ее комнату, когда она спала, и ввел ей большую дозу хлоралгидрата (мощное успокоительное), смешанного с нембуталом (быстро действующий барбитурат), что привело к смерти актрисы.