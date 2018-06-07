Не разделяла жизнь на быт и искусство. Какой запомнят Киру Муратову

Новости России. Ночью 6 июня не стало режиссёра и актрисы Киры Муратовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



Ее называли легендой кинематографа, а сама она не разделяла жизнь на быт и искусство. Известность Муратовой принесли картины «Короткие встречи» и «Долгие проводы», которые сегодня признаны классикой советского кино.