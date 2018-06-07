Не разделяла жизнь на быт и искусство. Какой запомнят Киру Муратову

Новости России. Ночью 6 июня не стало режиссёра и актрисы Киры Муратовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ее называли легендой кинематографа, а сама она не разделяла жизнь на быт и искусство. Известность Муратовой принесли картины «Короткие встречи» и «Долгие проводы», которые сегодня признаны классикой советского кино.
Её фильм «Астенический синдром» получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера «Вечное возвращение» вышла в 2012 году, после чего Муратова заявила, что завершает карьеру.
«Что-то особенное шептала ей Вселенная». Коллеги, поклонники вспоминают Киру Муратову (здесь подробнее).