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Не разделяла жизнь на быт и искусство. Какой запомнят Киру Муратову

07 июня 2018 07:49
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Новости России. Ночью 6 июня не стало режиссёра и актрисы Киры Муратовой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее называли легендой кинематографа, а сама она не разделяла жизнь на быт и искусство. Известность Муратовой принесли картины «Короткие встречи» и «Долгие проводы», которые сегодня признаны классикой советского кино.

Не разделяла жизнь на быт и искусство. Какой запомнят Киру Муратову-1

Её фильм «Астенический синдром» получил Гран-при Берлинского кинофестиваля. В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Олег Табаков, Рената Литвинова. Последняя картина режиссера «Вечное возвращение» вышла в 2012 году, после чего Муратова заявила, что завершает карьеру.

«Что-то особенное шептала ей Вселенная». Коллеги, поклонники вспоминают Киру Муратову (здесь подробнее).

Не разделяла жизнь на быт и искусство. Какой запомнят Киру Муратову-4

# Некролог # Кино

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