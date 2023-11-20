В Минске прошла церемония закрытия конкурса фильмов для детей и юношества «Лістападзік»

Пока одни кинопроекты только зарождаются, другие – завоевывают свои первые призы. Победителей «Лістападзіка» объявили на торжественной церемонии закрытия конкурса в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этом году на суд жюри было представлено около 300 лент из более чем 20 стран. Конкурсный отбор прошли 8 картин. Единогласным решением жюри лучшим фильмом признана работа «Зоопарк» из Индии. Картина рассказывает о сложной судьбе мальчика, который талантливо играет в футбол, но вынужден жить вместе с матерью в трущобах Мумбаи.

Денис Сериков, председатель детского жюри конкурса фильмов для детей и юношества «Лістападзік»:

Актерская игра на высшем уровне. Именитый состав. Операторская работа также на уровне – подчеркивались нужные моменты. Декораторам отдельное почтение. Для меня это определенно что-то новое, и это очень интересно оценивать.