Белорусские и казахстанские кинематографисты планируют создать фильм, приуроченный 80-летию Победы
Белорусские и казахстанские кинематографисты планируют создать совместный фильм, приуроченный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главным героем картины станет реальный исторический персонаж – рядовой Исатай Суюнбаев. Участвуя в танковом десанте в ноябре 1942-го, он уничтожил 282 фашиста. Рядом, плечом к плечу, с героем cражались и белорусы – именно наш соотечественник был командиром танка. Простая история – казах и белорус вместе воюют и вместе побеждают.
Тасболат Мерекенов, продюсер фильма «Кара Кыз»:
Это общая Победа, это общие боль, страдания. Мы знаем очень хорошо, что в Беларуси половины населения или даже больше во время войны не стало. Поэтому и для нас это трагедия. 1,2 миллиона казахстанцев ушло на фронт, из них вернулась только половина, поэтому отмечать такую дату для нас святое дело, я думаю, предполагаю совместно.
Ну а пока яркий проект в разработке – кинематографисты из Казахстана представляют на кинофестивале «Лістапад» в Минске другие успешные ленты. Одна из самых интересных в шорт-листе работ – динамичный боевик «Беркут».
Камал Жаксылыков, продюсер фильма «Беркут»:
Каждая сцена получилась как реальный экшен, потому что фильм основан на реальных событиях. Нужно было саму реалистичность передать зрителю, поэтому мы старались, чтобы все сцены получились – парашюты и прыжки очень сложные были, перевороты машин.
Ильяс Етекбаев, сопродюсер фильма «Беркут»:
Такого рода конкурсы необходимы – мы сближаемся, сближаемся культурой, начинаем дружить, новые знакомства, друг с другом делимся, после этого к нам коллеги приезжают, такие же кинематографисты.
В Казахстане премьера фильма прошла 2 ноября. Там зрителю картина пришлась по вкусу. Так что, вполне возможно, совсем скоро узнать развязку истории можно будет и в наших кинотеатрах.