Белорусские и казахстанские кинематографисты планируют создать фильм, приуроченный 80-летию Победы

Главным героем картины станет реальный исторический персонаж – рядовой Исатай Суюнбаев. Участвуя в танковом десанте в ноябре 1942-го, он уничтожил 282 фашиста. Рядом, плечом к плечу, с героем cражались и белорусы – именно наш соотечественник был командиром танка. Простая история – казах и белорус вместе воюют и вместе побеждают.

Тасболат Мерекенов, продюсер фильма «Кара Кыз»:

Это общая Победа, это общие боль, страдания. Мы знаем очень хорошо, что в Беларуси половины населения или даже больше во время войны не стало. Поэтому и для нас это трагедия. 1,2 миллиона казахстанцев ушло на фронт, из них вернулась только половина, поэтому отмечать такую дату для нас святое дело, я думаю, предполагаю совместно.

Ну а пока яркий проект в разработке – кинематографисты из Казахстана представляют на кинофестивале «Лістапад» в Минске другие успешные ленты. Одна из самых интересных в шорт-листе работ – динамичный боевик «Беркут».