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Обладательница премии «Оскар» проспала шесть с половиной часов в стеклянном ящике в музее

26 марта 2013 07:36
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Новости США. В Музее современного искусства в Нью-Йорке британская актриса Тильда Суинтон провела шесть с половиной часов. Рядом со стеклянным ящиком, в котором спала актриса, была размещена табличка с перечислением материалов, использованных для создания «экспоната». Это стекло, сталь, матрас, подушка, постельное белье, вода и очки.

Перформанс «The Maybe» 52-летняя Тильда Суинтон повторит ещё шесть раз в течение 2013 года. Она будет появляться в музее совершенно неожиданно как для посетителей, так и для работников музея. Посетители должны сами разгадать загадку.

В подобных акциях актриса участвует с середины 90-х. Так, в 1995 году она заснула на глазах у посетителей лондонской галереи «Serpentine»; через год Суинтон несколько часов подряд спала под пристальные взгляды посетителей римского музея Baracco.

# Кино # Музей

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