В Лос-Анджелесе объявлены победители премии «Оскар-2013»

Новости США. 24 февраля в Лос-Анджелесе состоялась торжественная 85-я церемония вручения премии «Оскар».

Лучшим фильмом года признана картина «Операция Арго»: политический триллер Бена Аффлека, основанный на реальных событиях – спасении шести американских дипломатов из заключения в Тегеране. Этот «Оскар» стал вторым в карьере Бена Аффлека. Свою первую награду он получил в 1998 году, причем не как актер или режиссер, а как сценарист – за «Умницу Уилла Хантинга».

Бен Аффлек, актёр, режиссёр, продюсер:

Я здесь стоял лет пятнадцать назад совсем мальчишкой и даже не думал, что снова попаду сюда. Но это случилось. И во многом потому, что многие из вас мне помогали. И последнее: неважно, как тебя бьет жизнь – главное, чтобы ты всегда снова мог встать на ноги.

По общему количеству наград впереди оказался фильм «Жизнь Пи» – этот фильм взял четыре награды.

Главные актерские премии взяли Дэниел Дей-Льюис («Линкольн») и Дженнифер Лоуренс («Мой парень – псих»). Историческая драма Стивена Спилберга «Линкольн» принесла уже третью награду исполнителю главной роли Дэниэлу Дэй-Льюису. Льюис стал первым актёром, который получил все три премии «Оскар» за главные роли.

Награду американской Академии киноискусств за «Лучшую мужскую роль второго плана» получил Кристоф Вальц за роль в фильме «Джанго освобожденный», за «Лучшую женскую роль второго плана» – Энн Хэтэуэй («Отверженные»).

Квентин Тарантино получил «Оскар» за лучший сценарий («Джанго освобожденный»).

Квентин Тарантино, режиссёр, сценарист, продюсер:

Я всегда говорил, что если мои фильмы будут жить и через тридцать лет, то только благодаря тем персонажам, которых создают мои замечательные актеры. По правде говоря, я пишу только для того, чтобы увидеть, как они все это воплотят на экране. И я добился этого в очередной раз. Спасибо, ребята! Такая честь получить награду за сценарий именно в этот вечер. Это же просто год сценаристов! Я люблю моих конкурентов. Я люблю мою Академию.

Лучшим режиссером года признан Энг Ли за картину «Жизнь Пи».

Лучшим фильмом на иностранном языке была признана «Любовь» Микаэля Ханеке.

Микаэль Ханеке, режиссёр:

Я хочу поблагодарить жену, которая верит в меня и поддерживает вот уже более 30 лет! Ты – любовь всей моей жизни!

В номинации «Лучший дизайн костюмов» победу одержал фильм «Анна Каренина», за макияж и прически награду получил мюзикл по роману Виктора Гюго «Отверженные».



