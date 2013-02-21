На 75-ом году жизни в Петербурге скончался режиссёр Алексей Герман – старший

Новости России. Печальное известие пришло из Санкт-Петербурга. В Военно-медицинской академии на 75-ом году жизни скончался режиссёр Алексей Герман – старший.

Он был госпитализирован в конце ноября 2012 года с внутричерепными гематомами после падения. После операции он заболел воспалением легких, которое вылечили в конце января. Потом режиссера перевели в Центр экстракорпоральной детоксикации Военно-медицинской академии им. Кирова. 20 февраля состояние режиссера резко ухудшилось, и после нескольких часов в реанимации он умер.

Алексей Герман автор таких российских фильмов, как «Проверка на дорогах», «Мой друг Иван Лапшин», «Двадцать дней без войны», «Хрусталев, машину»!» и других. Последние годы режиссер работал над фильмом по роману братьев Стругацких «Трудно быть богом». Герман обещал выпустить фильм еще в прошлом году.

Алексей Герман-младший, сын режиссёра:

Картина «Трудно быть богом» фактически завершена. Осталась только перезапись звука. Все остальное готово. Она будет закончена в обозримое время. Этот фильм отец снимал, уже сильно болея, жертвуя ради него своей жизнью. Фильм снимался долго и мучительно. Как главная работа в жизни.

Алексей Герман-старший известен как сценарист и актер. Он работал над сценариями картин «Садись рядом, Мишка» (1977г.), «Торпедоносцы» (1983г.), «Тень завоевателя, или Гибель Отрара» (1991г.).