Разрядившийся телефон и совет друга стали причиной смерти актёра Андрея Панина?

Новости России. Следственный комитет России объявил о возбуждении уголовного дела по факту гибели актёра Андрея Панина.

Следственный комитет РФ:

Решение о возбуждении уголовного дела было принято в связи с тем, что на голове Андрея Панина обнаружены несколько ссадин и черепно-мозговая травма. И несмотря на то, что по картине происшествия следователи не усматривают криминальный характер смерти актера, о чем говорит и закрытая изнутри дверь квартиры и отсутствие в ней следов посторонних лиц, а также предварительное заключение экспертов о том, что травма получена в результате падения с высоты собственного роста, для установления всех обстоятельств следствию в рамках возбужденного уголовного дела необходимо провести комплекс мероприятий.

Напомним, тело Панина было найдено утром 7 марта в его квартире на юго-западе Москвы.

Источник в правоохранительных органах в интервью «Вечерней Москве»:

Беспорядка или следов драки не было. Кровь, конечно, по всей квартире была. Панин, по всей видимости, пытался позвонить кому-то, позвать на помощь, но на телефоне не было зарядки. Вполне возможно, что если бы не это обстоятельство, то актера можно было бы спасти.

Директор артиста и его близкий друг Геннадий Русин первым забил тревогу и вызвал полицию: Панин четвертый день не отвечал на звонки. Когда сотрудники полиции следом за Русиным попали в квартиру, они увидели Андрея Панина, лежавшего с разбитой головой в луже крови.

Геннадий Русин, директор и друг Панина (в интервью «Комсомольской правде»):

То, что там происходило, я вам не расскажу. Он заболел вирусом и поехал на эту квартиру, чтобы не заразить своих детей. Я ему об этом сказал: «Андрюша, поезжай на ту квартиру. У меня тоже был этот вирус. Я болел, потом заболел мой ребенок, брат!» Он сказал: «Я все понял!» Взял кучу сценариев почитать и ушел на эту квартиру. Вот как начиналась эта история...

По неофициальной информации, в крови актера был обнаружен алкоголь.

Геннадий Русин, директор и друг Панина (в интервью «Комсомольской правде»):

Сейчас появилось много лжи. Во-первых, пишут, что эксперты нашли у Андрея алкогольное опьянение. Ничего подобного! Андрей уже полтора года не пил. Даже в свой день рождения не пил. И на мой день рождения тоже. В какой-то момент человек просто принципиально для себя поставил такую цель. Он по жизни был твердолобым: сказал-сделал. Он сказал: «Я не пью!» И с тех пор вообще не пил. Я бы не сказал, что у него была депрессия. Просто бывали некие рабочие моменты...Человек просто уставал. Андрей был очень сильным человеком по характеру. Лично я его в депрессии никогда не видел. Это скорее он мог кого-то ввести в состояние депрессии своим жестким обращением к человеку. Или наоборот все на шутку сводил... Иногда он сам выводил своих друзей из депрессии. Он мог философствовать о чем-то серьезном три-четыре часа. Но пребывать в депрессии – это вряд ли.

Одной из последних ролей Андрея Панина стала роль в сериале о Шерлоке Холмсе. В картине он сыграл доктора Ватсона. Сериал отсняли, а озвучить свою роль Панин так и не успел.