Прямой эфир

К Пасхе в Великобритании создали шоколадную скульптуру актера Бенедикта Камбербэтча

03 апреля 2015 11:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Скульптура выполнена в натуральную величину и весит 40 килограммов.

Британский телеканал опросил две тысячи женщин с просьбой выбрать знаменитость, которой бы они хотели поставить шоколадный памятник. Первое место со значительным отрывом занял Бенедикт Камбербэтч, звезда сериала «Шерлок Холмс».

За право получить свою шоколадную копию помимо Камбербэтча боролись актеры Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Идрис Эльба («Прометей»), Дэмиэн Льюис («Уилл») и Шон Бин («Игра престолов»).

К Пасхе в Великобритании создали шоколадную скульптуру актера Бенедикта Камбербэтча -1



Представители телеканала оплатили работу восьми человек. В состав творческой группы вошли скульптор и специалисты по шоколаду. Примечательно, что размер фигуры, сделанной из бельгийского молочного шоколада, совпадает с ростом актера.

На создание шоколадного памятника у мастеров ушло больше 10 дней. В пятницу 3 апреля он будет выставлен в лондонском торговом центре Westfield. Главный скульптор проекта Тим Симпсон признался, что получил огромное удовольствие, воссоздавая Бенедикта Камбербэтча в шоколаде.

Как отмечают британские СМИ, в настоящий момент Бенедикт Камбербэтч является самой популярной медийной персоной в Великобритании.

К Пасхе в Великобритании создали шоколадную скульптуру актера Бенедикта Камбербэтча -4

В марте мы рассказывали о двойнике Бенедикта Камбербэтча. 16-летний житель Великобритании Тайлер Митчелл стал настоящей звездой. Поклонницы пишут ему письма и караулят возле дома, чтобы сфотографироваться. А все из-за невероятного сходства подростка с голливудским актером Бенедиктом Камбербэтчем.

Многие пользователи социальных сетей сначала даже не поверили, что 16-летний Тайлер Митчелл действительно выглядит так, как на фото. Мичелл относится к своему сходству со звездой «Шерлока» и «Игры в имитацию» спокойно. Говорит, что не намерен зарабатывать на своей внешности, а уж, тем более, идти по стопам Бенедикта.

А в социальных сетях на протяжении ни одной недели пытались ответить на вопрос: похож Митчелл на Камбербэтча или нет? Как вы думаете? Фото для сравнения здесь.

Бенедикт Камбербэтч. Источник фото: telegraph.co.uk и социальные сети

# Звезды # Фотофакт # Кино # Памятники # Бенедикт Камбербэтч

Другие новости рубрики

Все новости
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков: главные герои фильма «Левиафан» поженились
02 апреля 2015 19:21

Елена Лядова и Владимир Вдовиченков: главные герои фильма «Левиафан» поженились

«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь
02 апреля 2015 12:03

«Она такая прелесть»: американская актриса Мила Йовович 1 апреля родила вторую дочь

Вин Дизель назвал дочь в честь погибшего актера Пола Уокера
24 марта 2015 08:51

Вин Дизель назвал дочь в честь погибшего актера Пола Уокера