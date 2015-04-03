К Пасхе в Великобритании создали шоколадную скульптуру актера Бенедикта Камбербэтча

Новости Великобритании. Скульптура выполнена в натуральную величину и весит 40 килограммов. Британский телеканал опросил две тысячи женщин с просьбой выбрать знаменитость, которой бы они хотели поставить шоколадный памятник. Первое место со значительным отрывом занял Бенедикт Камбербэтч, звезда сериала «Шерлок Холмс». За право получить свою шоколадную копию помимо Камбербэтча боролись актеры Дэвид Теннант («Доктор Кто»), Идрис Эльба («Прометей»), Дэмиэн Льюис («Уилл») и Шон Бин («Игра престолов»).





Представители телеканала оплатили работу восьми человек. В состав творческой группы вошли скульптор и специалисты по шоколаду. Примечательно, что размер фигуры, сделанной из бельгийского молочного шоколада, совпадает с ростом актера.

На создание шоколадного памятника у мастеров ушло больше 10 дней. В пятницу 3 апреля он будет выставлен в лондонском торговом центре Westfield. Главный скульптор проекта Тим Симпсон признался, что получил огромное удовольствие, воссоздавая Бенедикта Камбербэтча в шоколаде. Как отмечают британские СМИ, в настоящий момент Бенедикт Камбербэтч является самой популярной медийной персоной в Великобритании.