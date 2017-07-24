Николас Кейдж в традиционном казахском костюме: в интернете набирает популярность новый мем

В сети набирает популярность новый мем с участием голливудского актера Николаса Кейджа. Поводом стала фотография Кейджа в национальном казахском костюме – чапане и шапке из меха. Так актера нарядили, когда он приехал на кинофестиваль в Астану.
В сети набирает популярность новый мем с участием голливудского актера Николаса Кейджа. Поводом стала фотография Кейджа в национальном казахском костюме – чапане и шапке из меха. Так актера нарядили, когда он приехал на кинофестиваль в Астану.
Оригинальное фото. Источник: соцсети
Пользователей сети забавляет растерянное лицо актера, поэтому они моделируют ситуации, где он мог бы оказаться.
Уже несколько снимков стали мемами – пользователи особенно любят его за яркую мимику. Стоит отметить, что Кейдж не только хороший актер, но и добрый человек.
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