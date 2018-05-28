Федос, Тимофей и пёс Валет. В Гродно установили скульптуры героев фильма «Белые росы»

Как сообщает БЕЛТА, скульптуры колоритных героев фильма «Белые росы» – Федора Филимоновича Ходаса, его соседа Тимофея и питомца по кличке Валет – установили на пересечении улиц Дзержинского и Курчатова в Гродно.

Композиция выполнена из дерева.

В Гродно героев установили, так как здесь в 1983 году проходили съемки комедии «Белые росы». Картину снимали в центральной части города, а также в микрорайонах Переселка и Девятовка.