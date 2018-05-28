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Федос, Тимофей и пёс Валет. В Гродно установили скульптуры героев фильма «Белые росы»

28 мая 2018 08:10
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Новости Беларуси. Легендарных киногероев увековечили в Гродно.

Как сообщает БЕЛТА, скульптуры колоритных героев фильма «Белые росы» – Федора Филимоновича Ходаса, его соседа Тимофея и питомца по кличке Валет – установили на пересечении улиц Дзержинского и Курчатова в Гродно.

Федос, Тимофей и пёс Валет. В Гродно установили скульптуры героев фильма «Белые росы»-1

Фото: belta.by, Леонид Щеглов

Композиция выполнена из дерева. 

В Гродно героев установили, так как здесь в 1983 году проходили съемки комедии «Белые росы». Картину снимали в центральной части города, а также в микрорайонах Переселка и Девятовка. 

Где сейчас хранится гармошка из «Белых рос», на которой играл герой Караченцова (смотрите здесь). 

# Кино # Кино # Фотофакт

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