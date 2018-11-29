Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

Радостью праздника именитые кинооператоры, режиссеры и актеры решили поделиться и с белорусами. В Минск приехал руководитель актерской мастерской ВГИКа Александр Михайлов. На встречу с народным артистом России (и не с пустыми руками) отправилась наша коллега Яна Шипко.

Новости Беларуси. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа. Ведущий российский кинематографический вуз празднует 100-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Яна Шипко, СТВ:

Любовь минской публики вам точно обеспечена, а вот голубя мы на всякий случай взяли с собой.

Александр Михайлов, народный артист России:

Вот, кстати, и рояль, да?