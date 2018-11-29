Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё
Новости Беларуси. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа. Ведущий российский кинематографический вуз празднует 100-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Радостью праздника именитые кинооператоры, режиссеры и актеры решили поделиться и с белорусами. В Минск приехал руководитель актерской мастерской ВГИКа Александр Михайлов. На встречу с народным артистом России (и не с пустыми руками) отправилась наша коллега Яна Шипко.
Яна Шипко, СТВ:
Любовь минской публики вам точно обеспечена, а вот голубя мы на всякий случай взяли с собой.
Александр Михайлов, народный артист России:
Вот, кстати, и рояль, да?
Яна Шипко:
Он прямо как в сцене этой знаменитой.
Александр Михайлов:
Да.
Яна Шипко:
Долго вы тогда репетировали и вообще привыкали?
Александр Михайлов:
Во-первых, я родился в Забайкалье, и в детстве занимался… не то, что занимался – у меня были всегда голуби. Чубатые были, вертечие были. С голубями я, как мой герой говорит из «Любовь и голуби», вошкался.
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