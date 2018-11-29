Прямой эфир

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё

29 ноября 2018 18:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Белорусской академии искусств проходят дни ВГИКа. Ведущий российский кинематографический вуз празднует 100-летие основания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Радостью праздника именитые кинооператоры, режиссеры и актеры решили поделиться и с белорусами. В Минск приехал руководитель актерской мастерской ВГИКа Александр Михайлов. На встречу с народным артистом России (и не с пустыми руками) отправилась наша коллега Яна Шипко.

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё-1

Яна Шипко, СТВ:
Любовь минской публики вам точно обеспечена, а вот голубя мы на всякий случай взяли с собой.

Александр Михайлов, народный артист России:
Вот, кстати, и рояль, да?

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё-4

Яна Шипко:
Он прямо как в сцене этой знаменитой.

Александр Михайлов:
Да.

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё-7

Яна Шипко:
Долго вы тогда репетировали и вообще привыкали?

Актёр Александр Михайлов: Не стал бы жить в Стокгольме, а вот в Минске погулял бы ещё-10

Александр Михайлов:
Во-первых, я родился в Забайкалье, и в детстве занимался… не то, что занимался – у меня были всегда голуби. Чубатые были, вертечие были. С голубями я, как мой герой говорит из «Любовь и голуби», вошкался.

Больше подробностей интервью в видеоматериале.

# Российские актеры # Кино # Александр Михайлов # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик
29 ноября 2018 14:10

Ковбои, ведьмы и Робин Гуд. Что смотреть в кино с 29 ноября: советует критик

По мотивам аниме «Ковбой Бибоп» снимут сериал
28 ноября 2018 14:43

По мотивам аниме «Ковбой Бибоп» снимут сериал

Совет кинокритиков США назвал фильм года
28 ноября 2018 10:57

Совет кинокритиков США назвал фильм года