«Между нами, девочками». Главные героини сериала рассказали, когда ждать новый сезон

«Бывают в кино такие счастливые смены, когда понимаешь, что сцена, которая снимается, может стать «бестселлером». Предчувствия складываются прежде всего из того, что даже репетировать такую сцену непросто – все безостановочно ржут», – пишет Меньшова.

Недавно актриса разместила пост в Instagram, в котором рассказала о процессе съёмок.

По словам артистки, такое случалось во время съёмок сцены про джакузи из первого сезона. Теперь безостановочный смех вызвал сеанс спиритизма. Юлия добавила, что если смех действительно продлевает жизнь, то при съёмках этого эпизода все причастные продлили себе жизнь минут на пять.

Пару дней назад в Instagram Меньшовой появился ещё один пост. Актриса сообщает, что съёмки близятся к завершению и, вероятно, сериал представят на суд публике уже в январе 2019 года. А пока Юлия поделилась фотографиями с фотосессии для премьеры сериала.

Фанаты сериала радостно отреагировали на новость о его скором выходе.

«Классный сериал! С юмором! Смотрела с удовольствием. И актерский состав на уровне! Хорошо, что будет продолжение»,

«Юлия, я в восторге! Вчера для настроения включила ваш сериал (впервые) и теперь не оторваться! Даже муж подсел! Очень здорово, интересно, весело, душевно! Спасибо!»,

«Ох, спойлерите, Юлия Владимировна. С нетерпением жду второй сезон, а пока надо пересмотреть первый»,

«Вот необыкновенным позитивом и добром пропитаны эти фото… даже сомнений не возникает, что совместное творчество (даже как-то слово «работа» тут неуместно) принесло море позитива и радости… а это ведь дорогого стоит. Благодать и никак иначе. А понимание и осознание того, что таким вот образом приносите добро ещё и миллионам людей по ту сторону экрана, по мне так, это ценно, ответственно, радостно, позитивно, невероятно круто и по-настоящему от души и от сердца, без фальши. Спасибо Вам, Юлия».