«Любопытство берет больше». Александр Петров рассказал, страшно ли играть Гоголя

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.

Страшно было играть не просто гоголевских персонажей, а самого Николая Васильевича в киносериале «Гоголь»?

Александр Петров, актёр, музыкант:

Любопытство берет больше, нежели страх.

Скажите, что такого должно быть в сценарии, чтобы вы ответили согласием?

Александр Петров:

Это интуитивно. Сразу понимаешь, читаешь первые строчки и понимаешь, будешь ли ты там сниматься или нет.

Есть ли какие-то режиссерские амбиции?

Александр Петров:

Безусловно, но я сейчас начинаю понимать, что пока рановато. Я себе ответил на вопрос о том, что мне это необходимо сейчас как воздух? Нет!