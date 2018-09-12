«Любопытство берет больше». Александр Петров рассказал, страшно ли играть Гоголя

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.
Страшно было играть не просто гоголевских персонажей, а самого Николая Васильевича в киносериале «Гоголь»?
Александр Петров, актёр, музыкант:
Любопытство берет больше, нежели страх.
Скажите, что такого должно быть в сценарии, чтобы вы ответили согласием?
Александр Петров:
Это интуитивно. Сразу понимаешь, читаешь первые строчки и понимаешь, будешь ли ты там сниматься или нет.
Есть ли какие-то режиссерские амбиции?
Александр Петров:
Безусловно, но я сейчас начинаю понимать, что пока рановато. Я себе ответил на вопрос о том, что мне это необходимо сейчас как воздух? Нет!
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