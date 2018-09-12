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«Любопытство берет больше». Александр Петров рассказал, страшно ли играть Гоголя

12 сентября 2018 09:40
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Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – актёр, музыкант – Александр Петров.

Страшно было играть не просто гоголевских персонажей, а самого Николая Васильевича в киносериале «Гоголь»?

Александр Петров, актёр, музыкант:
Любопытство берет больше, нежели страх.

Скажите, что такого должно быть в сценарии, чтобы вы ответили согласием?

Александр Петров:
Это интуитивно. Сразу понимаешь, читаешь первые строчки и понимаешь, будешь ли ты там сниматься или нет.

Есть ли какие-то режиссерские амбиции?

Александр Петров:
Безусловно, но я сейчас начинаю понимать, что пока рановато. Я себе ответил на вопрос о том, что мне это необходимо сейчас как воздух? Нет! 

Александр Петров о шоу «Заново родиться», идеальном графике и суевериях  (читать далее). 

# Звезды # Кино # Александр Петров # Алина Малахова # Фотофакт # Кино

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