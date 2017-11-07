«Когда снимаете очки, наш мир кажется плоским»: как прошел День виртуальной реальности в Минске

Новости Беларуси. Немного о современных технологиях в кино. День виртуальной реальности проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мероприятие – часть международного кинофестиваля «Лістапад». Режиссеры из восьми стран показали так называемые сферические фильмы – работы, снятые в формате 360 градусов. Удобнее всего их смотреть через VR-очки. Однако этой технологии придумали и другое применение. Очки или шлем виртуальной реальности – конечно, не такое невообразимое новшество. Отдельные прототипы существовали еще вначале нулевых, а в книгах фантастов и того раньше.

Алексей Волков, СТВ:

Чтобы окунуться в виртуальную реальность, достаточно надеть вот такие очки и вперед – покорять искусственный мир, который дарит настоящие эмоции. Однако теперь на вооружение высокие технологии взяли и люди искусства.

Дмитрий Соркин, куратор выставки «День виртуальной реальности»:

Мы показываем программу из 17 сферических фильмов от авторов из Испании, Германии, Франции, России, Польши, Великобритании, Беларуси и Индии. Помимо этого, мы пытаемся рассказать белорусскому зрителю о том, что виртуальная реальность – это прекрасный инструмент в руках творца. Кстати, проходит День Виртуальной реальности уже второй раз и снова в рамках «Лістапада». Все сферические картины снимали специально для VR-очков, и для зрителя – это совершенно иной кинематографический опыт. Так, одна из нашумевших работ французского режиссера Александра Переза рассказывает про некое существо под кроватью ребенка. Но не все так просто.

Александр Перез, режиссер сферического фильма «Сержант Джеймс» (Франция):

Зритель весь фильм смотрит глазами этого существа на то, что происходит с малышом. Что это? Оно реальное или плод воображения ребенка? Работа в формате 360 градусов позволяет подать детскую страшилку совершенно по-другому. Пока что такие фильмы проходят вне конкурса, однако эксперты не сомневаются – свою номинацию на «Лістападе» хай-тек кино может получить уже в следующем году.

Юлия Кривошеева, посетитель выставки «День виртуальной реальности»:

Это полностью погружение в реальность, пространство и какую-то атмосферу. Мне кажется, сейчас столько возможностей прикоснуться к чему-то большему, нежели то, что имеем сейчас в материи. Кстати, в Голливуде неделю назад вручили специальный «Оскар» за работу в таком формате. И все же со стороны такой кинозал выглядит как экранизация самых смелых работ авторов жанра киберпанк, в котором технологии поглотили человечество. Однако не все так страшно, считает художник Антон. Он уже давно существует на два мира.

Антон SNT, художник виртуальной реальности:

Вы настолько погружаетесь, программа позволяет манипулировать пространством, что, когда снимаете очки, наш мир кажется плоским, двухмерным.