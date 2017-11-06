«Эксперимент и хороший задел на будущее»: питчинг кинопроектов прошел на фестивале «Лістапад»

Новости Беларуси. На пути к большому кинематографу. В рамках фестиваля «Лістапад» прошел питчинг игровых и документальных картин. Это своеобразная презентация идеи, короткометражного фильма или сценария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Победитель, а всего в конкурсе приняли участие семь режиссеров, сможет рассчитывать на финансовую поддержку от инвесторов и рекламу на международных форумах. Среди членов жюри – специалисты с многолетним опытом работы в кинематографе.