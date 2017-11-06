«Эксперимент и хороший задел на будущее»: питчинг кинопроектов прошел на фестивале «Лістапад»
Новости Беларуси. На пути к большому кинематографу. В рамках фестиваля «Лістапад» прошел питчинг игровых и документальных картин. Это своеобразная презентация идеи, короткометражного фильма или сценария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Победитель, а всего в конкурсе приняли участие семь режиссеров, сможет рассчитывать на финансовую поддержку от инвесторов и рекламу на международных форумах. Среди членов жюри – специалисты с многолетним опытом работы в кинематографе.
Юлия Синькевич, генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля:
Дает это очень много. Даже если ты не получаешь приз, ты получаешь очень много: экспертную оценку своего проекта, ты слышишь. Как он звучит со стороны, ты видишь реакцию профессионалов на твой проект. Очень важное начинание. Очень важно, что именно кинофестиваль организовывает питчинг как эксперимент и хороший задел на будущее.
Любовь Земцова, режиссер:
Трэба больш расказваць пра свае праекты, знаходзіць аднадумцаў. Таксама пітчынг дапамагае знайсці новыя знаёмствы, меркаванні наконт твайго праекта і зацікавіць людзей тваёй тэмай. Гэта таксама вельмі важна.
Отметим, что под сенью «Лістапада» такой проект проходит второй раз. В прошлом году благодаря этой платформе пять молодых режиссеров получили возможность показать свои работы в Европе. Кстати, это открытый питчинг, а значит любой желающий, даже человек, далекий от мира кино, мог попытать счастье со своей работой.