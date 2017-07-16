Уилл Феррелл: главный комик планеты празднует 50-летний юбилей

Комедия, несмотря на свою кажущуюся легкомысленность, жанр сложный. Когда-то давно непревзойденным мастером этого дела был Чарли Чаплин, но прошло много лет, и его дело продолжили комики совершенно иного формата. На рубеже тысячелетий в американском кинематографе сформировалась небольшая группа актеров, на которых держался весь жанр комедии: Джим Керри, Адам Сэндлер, Бен Стиллер, Уилл Феррелл и Стив Каррел. Но за двадцать лет ситуация в корне изменилась – Керри вышел в тираж, Сэндлер совершенно потерял вкус и чувство меры, Стиллер всегда был больше сатириком, чем комиком, а Каррел переквалифицировался в драматического актера и даже получил номинацию на «Оскар» за роль в мрачном «Охотнике на лис».

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Один лишь Уилл Феррелл из года в год демонстрирует завидную стабильность. Более того, «комедии с Ферреллом» уже давно превратились в отдельный жанр. Да, многие не воспринимают юмор этого актера и считают его вызывающим, но отрицать, что он сильно повлиял на развитие кинематографа XXI века невозможно. Персонажи Феррелла стали культовыми и нарицательными, фразы его героев разлетаются на цитаты, а засветиться в его фильмах стараются даже актеры первой величины (Лиам Нисон, Кирстен Данст, Николь Кидман, Джон Си Райли, Сэмюэл Л. Джексон, Майкл Китон, Марион Котийяр, Уилл Смит, Эмма Томпсон, Дастин Хоффман и многие-многие другие). «Прежде чем вступить в брак с кем-нибудь, сначала дайте ему поработать на компьютере с медленным интернетом. Чтобы увидеть, какой он на самом деле».

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16 июля Уилл Феррелл празднует полувековой юбилей. Все его коллеги по цеху к этому возрасту уже перестали быть комедийными звездами, но наш герой не сбавляет оборотов. Его график на ближайшие годы расписан, и можно с уверенностью говорить, что среди новых фильмов обязательно будут хиты. Особый интерес из всех будущих работ актера представляет комедийная версия «Приключений Шерлока Холмса». Знаменитого сыщика сыграет Феррелл, Ватсона – Джон Си Райли, а противника главного героя Мориарти – сам Рэйф Файнс. Такого Шерлока мы еще точно не видели, а пока фильм только готовится к выходу, давайте вспомним несколько фильмов Феррелла, которые если и не вошли в историю, то точно заставили зрителей смеяться. Бадди – «Эльф» (2003)

Фото: imdb.com

Не особо популярная у нас, но нежно любимая зрителями в США рождественская комедия, которая собственно и вывела Уилла Феррелла в звезды. Наш герой играет выросшего мальчика, который много лет назад спрятался в мешке Санта-Клауса и попал на Северный Полюс. Там бедного ребенка усыновил один из эльфов. Теперь Бадди сам старается стать эльфом, но слишком уж он большой и неповоротливый для этой работы. Тогда приемный родитель отправляет героя искать свою настоящую семью. «Эльф» − идеальное кино для новогодних праздников. Это легкая и добрая комедия с качественным юмором и совершенно уморительным Ферреллом. Снял фильм Джон Фавро – будущий режиссер «Железного человека». «Как-то раз я поменял своё имя в телефоне отца на «Бог» и, когда отец выругался, написал ему: «Я СЛЫШАЛ ЭТО». Выражение его лица было бесценно». Рон Бургунди – «Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди» (2004)

Фото: imdb.com

Главный фильм в карьере Феррелла и, без преувеличения, его культовая роль. Образ недалекого усатого ведущего новостей так популярен, что входит в число самых распространенных костюмов на Хэллоуин. «Телеведущий» − блистательная злая сатира на телевидение и журналистику в целом. Уилл Фаррелл, Стив Каррелл, Пол Радд и Дэвид Кокнер играют команду новостного канала Сан-Диего 70-х годов. Четырем мужланам приходится полностью пересмотреть свои взгляды на мир после того, как на канал приходит работать новая телеведущая. Популярность фильма была так велика, что спустя девять лет вышло продолжение. Самые запоминающиеся сцены обоих частей – финальные массовые битвы десятков телеведущих. «Всякий раз, когда кто-то называет меня уродливым, мне становится грустно и я обнимаю этого человека, потому что знаю, как тяжело жить людям со слабым зрением». Гарольд Крик – «Персонаж» (2006)

Фото: imdb.com

Жизнь налогового инспектора Гарольда Крика скучна и монотонна, но однажды он начинает слышать голос, который комментирует все его действия. Гарольд пытается выяснить что с ним происходит и узнает, что он – персонаж недописанной книги популярной писательницы Карен Эйфель. А страшнее всего то, что в конце книги Эйфель планирует убить своего героя… Самый необычный фильм в карьере Феррелла и его самая серьезная роль. Уникальная структура картины выворачивает все правила кинематографа наизнанку и делает «Персонажа» одним из главных кинособытий середины прошлого десятилетия. Кроме Феррелла, в фильме снялись такие звезды как Дастин Хоффман, Эмма Томпсон, Мегги Джилленхол и Куин Латифа. Чез Майкл Майклс – «Лезвия славы: Звездуны на льду» (2007)

Фото: imdb.com

Комедия о двух соперниках-фигуристах, которые из-за драки во время чемпионата мира были навсегда отстранены от соревнований. Но герои не могут жить без спорта, находят в правилах лазейку, преодолевают взаимную ненависть и становятся первой мужской парой в истории фигурного катания… Самый малоизвестный, но самый смешной фильм в нашей подборке. Гротескный сюжет оказался удачно обыгран, а Уилл Феррелл и Джон Хидер в главных ролях превосходно взаимодействуют. Готовы поспорить, что сцены с фигурным катанием вы будете пересматривать снова и снова – они безумно смешные! А еще здесь есть уморительный эпизод погони на коньках по паркету. «Мне нравится играть мачо, которые выглядит как идиоты». Алан Гемби – «Копы в глубоком запасе» (2010)

Фото: imdb.com