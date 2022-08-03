Кем была узбечка Зиба Ганиева, о которой снимают художественный фильм?

Новости Беларуси. Мотор! Камера! Начали! Программа «Центральный регион» на СТВ приехала в Вилейку, чтобы не упустить уникальную возможность изнутри понаблюдать за созданием художественного фильма «Узбечка». Расскажем, почему узбекские кинематографисты большинство съемок проводят в Беларуси, как им работается в тандеме с нашими специалистами, а еще заглянем в местную музей-усадьбу «Забродье», которая стала излюбленной локацией киношников.

Прототип главной героини – легендарная снайпер Зиба Ганиева. Ее судьба по праву заслуживает экранизации. В 1941-м 18-летняя девушка из Узбекистана была студенткой актерского факультета ГИТИСа. В первые же дни войны она записалась добровольцем в Красную армию. После снайперских курсов ей не было равных в искусстве разведки и меткости. 16 раз она ходила в тыл врага и лично уничтожила больше 120 фашистов.

Дважды смелая узбечка была тяжело ранена. Едва не умерла от заражения крови и почти год провела на больничной койке. Несмотря на награды и заслуженное внимание, приехавшему в госпиталь корреспонденту о своих подвигах рассказывала скромно, как о чем-то само собой разумеющемся.

После войны Зибу Ганиеву ждала карьера в науке. Она стала доктором востоковедения, профессором.

Но в одном фильме все же снялась – в победном 1945-м сыграла роль персидской шахини.